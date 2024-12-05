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Как сделать картофель более полезным для здоровья

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Здоровье

Очень часто от употребление картофеля стараются отказаться из-за высокого гликемического индекса. Но, если есть его в сочетании с другими правильными продуктами, то картофель может стать более здоровым, помогая поддерживать низкий гликемический индекс.

Гликемический индекс продукта указывает, как быстро он повышает уровень сахара в крови.

Гликемический индекс картофеля зависит от способа приготовления. Например, варёный картофель имеет более высокий гликемический индекс, чем запечённый или жареный.

Кроме того сочетание картофеля с продуктами, богатыми клетчаткой, полезными жирами и белком, может снизить общее гликемическое воздействие еды и способствовать более медленному усвоению углеводов. Например, такими продуктами являются капуста, бобовые (бобы, чечевица, нут) и авокадо.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Гликемический индекс (ГИ) (англ. glycemic (glycaemic) index, сокращённо GI) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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