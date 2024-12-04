Названы состояния, при которых полезен магний

3:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Магний — важный минерал, участвующий во множестве процессов в организме. Он необходим для усвоения минералов, выработки энергии, работы мышц и нервов, а также синтеза ДНК. Большая часть магния содержится в костях, остальная — в мягких тканях. Поскольку организм не вырабатывает магний самостоятельно, его нужно получать с пищей или добавками. Зелёные листовые овощи, обогащенные хлопья для завтрака, семена, орехи и молочные продукты — богатые источники магния, сообщает health.com.

Фото: Pixabay by commons.wikimedia.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств

Недостаток магния распространён, так как многие люди не получают его в достаточном количестве с едой. Добавки могут помочь восполнить потребности организма. Магний может быть полезен для здоровья сердца, костей, при мигренях, проблемах с сахаром в крови, запорах и даже психическом здоровье.

Здоровье сердца: магний расширяет сосуды (вазодилатация), что может снизить артериальное давление и риск сердечных заболеваний. Однако, эффект магния на артериальное давление невелик и требует, как правило, комбинированного приёма с другими лекарствами. Более масштабные исследования необходимы для полного понимания роли магния в лечении и профилактике болезней сердца.

Уровень сахара в крови и диабет: диеты с высоким содержанием магния могут снизить риск диабета, улучшая метаболизм глюкозы. Низкий уровень магния может ухудшить чувствительность к инсулину, повышая риск диабета 2 типа. Хотя некоторые исследования показывают связь, необходимы дополнительные исследования.

Запор: магний — ключевой компонент многих слабительных. При запорах рекомендуются дозы от 400 до 500 мг в день, но только по мере необходимости и с достаточным количеством воды.

Здоровье костей: магний участвует в формировании и поддержании костей. Низкий уровень магния может повысить риск остеопороза и остеопении. У женщин в постменопаузе и пожилых людей добавки могут снизить костный обмен и потерю костной массы.

Мигрени: магний может уменьшить частоту мигреней, но результаты исследований разнятся. Некоторые исследования показывают снижение частоты при приеме до 600 мг в день, в то время как другие не обнаруживают существенной пользы. Дозы магния, превышающие рекомендуемую норму, следует принимать только под наблюдением врача.

Психическое здоровье: магний может помочь облегчить симптомы стресса и тревоги, а также может быть полезен при депрессии. Некоторые исследования связывают низкий уровень магния с психическими расстройствами, но для полного понимания необходимы дополнительные исследования.

Здоровье сна: магний может улучшить качество сна, но результаты исследований по этому вопросу неоднозначны.

Передозировка магнием: существует верхний предел потребления магния в добавках (350 мг в день). Передозировка может привести к побочным эффектам, таким как диарея, тошнота, боли в животе, нарушения сердечного ритма. Людям с заболеваниями почек следует быть особенно осторожными.

Взаимодействие с другими лекарствами: магний может взаимодействовать с некоторыми лекарствами (бисфосфонаты, антибиотики, диуретики, цинк). Важно проконсультироваться с врачом или фармацевтом о возможных взаимодействиях.

Уточнения

Остеопоро́з (лат. osteoporosis) — хронически прогрессирующее системное метаболическое (обменное) заболевание скелета или клинический синдром, проявляющийся при других заболеваниях и характеризующийся снижением плотности костей, нарушением их микроархитектоники и усилением хрупкости по причине нарушения метаболизма костной ткани с преобладанием катаболизма над процессами костеобразования, снижением прочности кости и повышением риска переломов.



Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

