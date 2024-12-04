Врач раскрыл, как влияет перевод времени на организм

2:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Семейный врач Дмитрий Киреев предупредил о негативном влиянии перевода времени на здоровье, особенно у детей и людей с хроническими заболеваниями. Он отметил, что изменение времени нарушает естественные биоритмы организма (циркадные ритмы), что, в свою очередь, приводит к ряду проблем, сообщает tengrinews.kz.

Фото: Wikimedia Commons by Sanah Suvarna sanahsuvarna is licensed under Public domain часы, будильник, кофе

По словам Дмитрия Киреева, основным последствием является нарушение сна, которое может проявляться как бессонница, дневная сонливость и снижение качества сна, в результате чего ухудшаются когнитивные функции (память, концентрация внимания). Также, это может привести к ухудшению настроения, повышенной раздражительности и депрессивным состояниям. Кроме того, существует связь между переходом времени и ростом сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты в первые месяцы после смены времени. Нарушение биоритмов может также негативно повлиять на пищеварительную систему.

Помимо вышеперечисленного, Киреев подчеркнул, что перевод времени ведет к снижению продуктивности, увеличивает риск несчастных случаев из-за сонливости и снижения концентрации. Он обратил внимание на то, что степень влияния зависит от индивидуальных особенностей организма, возраста и состояния здоровья. Люди с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми и психическими, наиболее уязвимы. Дети также находятся в группе риска, особенно те, у кого ослабленный иммунитет, чувствительная нервная система или хронические заболевания.

Киреев выделил значительное увеличение случаев сезонного аффективного расстройства (САР) у детей, которое проявляется в нарушениях сна, изменении аппетита, снижении энергии, либидо, головных и мышечных болях. Основным психологическим симптомом САР, по его словам, является депрессия, сопровождающаяся чувством грусти, безнадежности, потерей интереса к жизни и снижением удовольствия от любимых занятий. Кроме того, ухудшается концентрация внимания и способность принимать решения, что влияет на работу и учёбу.

Врач также отметил, что у детей с ослабленным иммунитетом, чувствительной нервной системой и хроническими заболеваниями в разы увеличилось количество случаев эпилепсии, ухудшился контроль приступов бронхиальной астмы, потребовалось повышение дозировки ингаляционных кортикостероидов, а вирусные инфекции чаще стали осложняться бактериальными. Это привело к увеличению числа назначений антибиотиков и госпитализаций.

Уточнения

Цирка́дные (циркадиа́нные) ри́тмы (от лат. circa «около, кругом» + dies «день») — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.



Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

