Во Франции обновили список запрещённых к продаже и нежелательных лекарств

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Журнал Prescrire опубликовал отчёт, в котором перечислены 88 препаратов, продаваемых во Франции, чья польза для лечения значительно уступает возможным рискам.

Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Таблетки

Эти лекарства имеют недостаточные или отсутствующие преимущества либо сопровождаются нежелательными эффектами. Однако есть альтернативы: более эффективные или менее опасные для здоровья препараты.

Отчёт рекомендует избегать некоторых лекарств, таких как лечебные глины, которые могут содержать свинец и не рекомендуются при острой диарее, особенно у детей. Вместо них можно использовать безглинистые антациды или омепразол. Также следует избегать приёма противорвотных средств, которые могут вызвать нарушения сердечного ритма, инсульты или даже внезапную смерть.

Некоторые лекарства, такие как фенфлурамин, амфетамин, используемый при тяжёлых формах детской эпилепсии, были восстановлены в "чёрном списке" из-за риска увеличения частоты судорожных состояний. Флороглюцинол, дженерик Спасфона, используемый для лечения болей в желудке, также имеет оспариваемую эффективность и сопряжён с риском побочных эффектов.

Для лечения кашля лучше использовать мёд, чем такие лекарства, как оксомемазин или пентоксиверин, которые могут вызвать серьёзные аллергические реакции и проблемы с сердцем. Кроме того, некоторые лекарства, такие как миорелаксанты и антидепрессанты, имеют недоказанную эффективность и могут быть заменены более эффективными препаратами, такими как флуоксетин.

В целом отчёт подчёркивает важность осторожного подхода к выбору лекарств и необходимости учитывать потенциальные риски и преимущества каждого препарата.

Уточнения

Антаци́ды (от др.-греч. ἀντι- «против» + лат. acidus «кислый») — лекарственные препараты, предназначенные для симптоматического лечения кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта посредством нейтрализации соляной кислоты, входящей в состав желудочного сока.



Лека́рственное средство лека́рственный препара́т, медикаме́нт, лека́рство, фа́рмпрепара́т (новолат. praeparatum medicinale, praeparatum pharmaceuticum, medicamentum; жарг. лечебное средство) — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази и т. п.), применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

