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Эксперты выяснили, помогает ли замачивание ног в горячей воде при простуде

1:59
Здоровье

Замачивание ног в горячей воде с морской солью — это традиционный метод, который передаётся из поколения в поколение и обещает облегчение и ускоренное выздоровление во время простуды или гриппа. Когда мы погружаем ноги в горячую воду, происходит расширение кровеносных сосудов, что улучшает кровообращение и облегчает доставку кислорода и питательных веществ к тканям, помогая иммунной системе бороться с инфекцией. Кроме того, добавление морской соли в горячую воду создаёт солевой раствор, пары которого могут действовать как естественные дыхательные пути, помогая успокоить воспалённую оболочку дыхательных путей и облегчая такие симптомы, как заложенность носа и кашель, сообщает actualno. com.

Аллергия
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аллергия

Эта практика также оказывает успокаивающее действие на нервную систему, снижая стресс и напряжение, что особенно полезно во время болезни, когда организму необходим отдых и восстановление. Морская соль содержит минералы, которые помогают выводить токсины из организма, и погружение ног в солёную воду ускоряет процесс детоксикации, что может ускорить выздоровление от болезни. Кроме того, тёплая ванночка для ног перед сном может улучшить качество сна, что является залогом скорейшего выздоровления во время болезни.

В целом, замачивание ног в горячей воде с морской солью — это простой и эффективный метод облегчения симптомов простуды и гриппа, который сочетает в себе улучшение кровообращения, естественное дыхание, расслабление и детоксикацию, помогая организму в процессе восстановления. Поэтому, в следующий раз, когда вы почувствуете первые признаки простуды, попробуйте этот проверенный метод и ощутите его преимущества на себе, подержав ноги в этой смеси и наслаждаясь облегчением и ускоренным выздоровлением.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Просту́да (англ  common cold) — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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