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Учёные выявили биологические причины сонливости

1:29
Здоровье

Японские исследователи из Токийского университета раскрыли механизмы химических модификаций в мозге, влияющих на уровень активности и сонливости. Результаты научной работы были опубликованы в журнале Nature.

Зевающая девушка
Фото: Sueño by Juanedc, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Зевающая девушка

Предшествующие исследования выявили, что фосфорилирование белков в нейронах мозга динамически регулирует циклы сна и бодрствования. Наряду с этим процессом существуют протеинкиназы, подавляющие сон, и дефосфорилирующие элементы, участвующие в регуляции сна, эффекты которых ранее были малоизучены.

В ходе нового эксперимента научная команда установила, что протеинкиназа А (PKA) стимулирует бодрствование, тогда как протеинфосфатаза 1 (PP1) и кальциневрин способствуют наступлению сна у млекопитающих. Эксперименты на генетически модифицированных мышах с экспрессией функционально измененных ферментов показали, что активация PKA, напротив, увеличивает продолжительность сна.

Более того, исследователи продемонстрировали конкурентные отношения между PKA и PP1/кальциневрином в регуляции ежедневной длительности сна.

Ключевой вывод исследования заключается в том, что баланс между состояниями сна и бодрствования контролируется сложным взаимодействием множества ферментов, что представляет собой важное научное открытие в понимании молекулярных механизмов сонливости.

Уточнения

Нейро́н или нервная клетка (от др.-греч. νεῦρον «волокно; нерв») — узкоспециализированная клетка. Нейрон — электрически возбудимая клетка, которая предназначена для приёма извне, обработки, хранения, передачи и вывода вовне информации с помощью электрических и химических сигналов.

Ферме́нты (от лат. fermentum «закваска»), или энзи́мы (от греч. ζύμη, ἔνζυμον «закваска»), — обычно сложные белковые соединения, РНК (рибозимы) или их комплексы, ускоряющие химические реакции в живых системах.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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