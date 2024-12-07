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Учёные нашли новое средство против туберкулёза

1:51
Здоровье

Американские исследователи из Национального института здравоохранения обнаружили несколько видов болотных грибов, способных производить токсические вещества для возбудителя туберкулёза. Результаты научной работы были опубликованы в журнале PLOS Biology.

Ученый
Фото: commons.wikimedia.org by The U.S. Food and Drug Administration, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ученый

Учёные провели исследование торфяных болот — естественной среды обитания многочисленных бактерий рода Mycobacterium, включая туберкулёзную палочку Mycobacterium tuberculosis. Грибы, произрастающие на этих территориях, конкурируют с микобактериями за возможность размножаться в разлагающемся сером слое, характеризующемся кислой средой с низким содержанием питательных веществ и кислорода, схожей с поражениями в лёгких больных туберкулезом.

В лабораторных условиях специалисты выращивали Mycobacterium tuberculosis рядом с примерно 1500 видами грибов, собранными из серого слоя торфяных болот северо-востока США. В результате было идентифицировано пять грибов, оказывающих токсическое воздействие на бактерию. Дальнейшие эксперименты позволили выделить три конкретных вещества: патулин, цитринин и нидулалин А.

Каждое из этих соединений токсично влияет на туберкулезную бактерию, существенно нарушая клеточные уровни тиолов — класса соединений, критически важных для жизнеобеспечения и функционирования бактериальных клеток.

Исследователи подчеркнули, что обнаруженные соединения вряд ли станут основой для новых лекарств. Однако полученные результаты подтверждают перспективную стратегию разработки препаратов, способных сократить сроки лечения туберкулёза, путем воздействия на биологические процессы, поддерживающие уровень тиолов в бактериях.

Уточнения

Микобакте́рии (лат. Mycobacterium) — род бактерий семейства Mycobacteriaceae, некоторые представители которого (например, M. tuberculosis, M. leprae) патогенны для млекопитающих.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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