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Стоматолог рассказала, почему возникают белые пятна на зубах

1:00
Здоровье

Белые пятна на зубной поверхности могут возникать по разным причинам - как вследствие некариозных процессов, так и при начальных стадиях кариеса, поэтому крайне важно точно установить причину их появления. Если первый вариант связан с генетическими особенностями и не требует вмешательства, как отметила стоматолог-терапевт Мария Пархоменко, то второй сигнализирует о серьёзных стоматологических проблемах.

Девушка на приёме у стоматолога
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на приёме у стоматолога

При втором варианте белые пятна являются первым признаком кариозного поражения, характеризующимся процессом деминерализации зубной ткани, что безусловно требует профессиональной медицинской помощи.

"Это можно попробовать сначала полечить с помощью инвазивной методики: на зубы наносится специальный гель, он проникает в структуру эмали и встраивается в неё, та частично или полностью восстанавливается, и в итоге белое пятнышко пропадает", — отметила Пархоменко в беседе с РИА "ФедералПресс".

Уточнения

Ка́риес (лат  caries «гниение») — сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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