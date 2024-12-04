Стоматолог рассказала, почему возникают белые пятна на зубах

Белые пятна на зубной поверхности могут возникать по разным причинам - как вследствие некариозных процессов, так и при начальных стадиях кариеса, поэтому крайне важно точно установить причину их появления. Если первый вариант связан с генетическими особенностями и не требует вмешательства, как отметила стоматолог-терапевт Мария Пархоменко, то второй сигнализирует о серьёзных стоматологических проблемах.
При втором варианте белые пятна являются первым признаком кариозного поражения, характеризующимся процессом деминерализации зубной ткани, что безусловно требует профессиональной медицинской помощи.
"Это можно попробовать сначала полечить с помощью инвазивной методики: на зубы наносится специальный гель, он проникает в структуру эмали и встраивается в неё, та частично или полностью восстанавливается, и в итоге белое пятнышко пропадает", — отметила Пархоменко в беседе с РИА "ФедералПресс".
Ка́риес (лат caries «гниение») — сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.
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