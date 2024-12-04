Избавьтесь от тяжести в желудке с помощью этих видов чая

2:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чай издавна используется для облегчения болей в желудке, и есть некоторые особые виды, которые могут помочь. Кроме того, употребление в пищу фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов, богатых клетчаткой, — еще один способ облегчить эту проблему. Об этом сообщает Actualno.com.

Фото: flickr.com by понафотки, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Зелёные чай

Чай из листьев сенны

Листья сенны на протяжении веков использовались в народной медицине для облегчения запоров. По-видимому, они влияют на толстую кишку, стимулируя ее сокращения, что помогает облегчить запор. Обычно листья сенны вызывают дефекацию в течение 6–12 часов после употребления. Таким образом, вы можете принять его вечером, чтобы стимулировать дефекацию на следующее утро.

Внимание: не принимайте этот чай более недели, предварительно не обсудив это с врачом. Прием чрезмерных доз сенны может вызвать легкое или умеренное повреждение печени. Однако повреждение печени в результате длительного использования листьев сенны встречается редко, и в большинстве случаев оно проходит после прекращения использования.

Чёрный чай или зеленый чай

Чёрный и зеленый чай получают из растения Camellia Sinensis. Черный чай – это обычно чай с самым высоким содержанием кофеина. Кофеин действует как стимулятор сокращений и перистальтики кишечника.

Поскольку черный чай содержит много кофеина, с его употреблением нужно быть осторожным. Вы также получите пользу от содержащихся в нем флавоноидов, которые борются с воспалениями и поддерживают иммунитет.

Чай алоэ вера

Некоторые люди считают, что сок алоэ вера помогает облегчить запор. Алоэ содержится во многих чаях, а также обладает стимулирующими слабительными свойствами.

Фруктовые чаи

Некоторые чаи с фруктовым вкусом также могут помочь облегчить запор. Фрукты, такие как персики, вишня, сливы и чернослив, содержат сахар, называемый сорбитом, который плохо усваивается и может вызвать секрецию жидкости в кишечнике. По мнению экспертов, это может иметь слабительный эффект. Хотя необходимы дополнительные исследования, если вам нравится вкус и вы страдаете запорами, вы можете попробовать эти фруктовые чаи.

Уточнения

Желу́док (лат ventriculum, др.-греч. γαστήρ) — полый мышечный орган, часть пищеварительного тракта, расположен между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой.



