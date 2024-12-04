Как выявить дефицит витамина В12?

2:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Витамин B12, необходимый для различных функций организма, играет фундаментальную роль в производстве красных кровяных телец и поддержании нервной системы. При низком уровне этого витамина могут появиться разнообразные симптомы и даже серьезные неврологические осложнения, которые напрямую влияют на качество жизни. Об этом сообщает Catracalivre.

Фото: freepik витамин б 12

Симптомы дефицита витамина B12

Дефицит витамина B12 может проявляться по-разному, и один из наиболее распространенных способов заметить этот дефицит – это неврологические симптомы. Среди наиболее видимых признаков — онемение и покалывание в ступнях. Эти симптомы указывают на то, что нервы организма повреждаются из-за недостатка витамина B12.

Помимо ощущений в стопах, к другим неврологическим симптомам относятся:

Трудности при ходьбе

Потеря памяти

Дезориентация

Деменция, которая может сопровождаться изменениями настроения.

Эти проблемы могут прогрессировать и, если их не лечить быстро, могут привести к необратимому повреждению. Примерно в 25% случаев покалывание в ногах является единственным клиническим признаком дефицита витамина B12.

Как диагностировать и лечить дефицит витамина B12

Диагностика дефицита витамина B12 включает анализы крови, которые проверяют уровень витамина, а также других маркеров, таких как метилмалоновая кислота и гомоцистеин. Клиническая оценка, включающая физическое обследование и сбор анамнеза пациента, имеет решающее значение для выявления признаков дефицита. При подозрении на неврологическое повреждение врач может назначить дополнительные анализы.

Лечение дефицита витамина B12 обычно включает прием добавок, которые можно принимать перорально или путем инъекций, в зависимости от степени тяжести. Регулярное медицинское наблюдение необходимо для мониторинга реакции на лечение и предотвращения более серьезных осложнений.

Основные причины дефицита витамина B12

Дефицит витамина B12 может быть вызван несколькими факторами, в том числе диетой с низким содержанием продуктов, богатых этим витамином, особенно среди вегетарианцев и веганов. Другие причины включают заболевания, влияющие на всасывание в желудочно-кишечном тракте, такие как болезнь Крона и синдром раздраженного кишечника, а также такие состояния, как атрофия желудка и пернициозная анемия, которая является аутоиммунным заболеванием.

Уточнения

Витами́нами B 12 называют группу биологически активных веществ, называемых кобаламинами и относящиеся к корриноидам, содержащим в структуре атом кобальта (III) и являющиеся хелатными соединениями.





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