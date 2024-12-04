Симптомы недостатка селена в организме

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Селен является одним из самых важных минералов для нашего организма, ведь он поддерживает функции эндокринной, иммунной и сердечно-сосудистой систем.

Фото: openverse.org by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фаршированные яйца

Эндокринолог Никита Харлов рассказал о симптомах, которые указывают на дефицит этого минерала.

Одним из симптомов является хроническая усталость. Боль в суставах, утренняя скованность и артрит также говорят о дефиците селена.

Наиболее серьёзным проявлением недостатка этого микроэлемента является болезнь Кешана, которая проявляется проблемами кровообращения, ослаблением сердечной мышцы, расширением сердца и аритмией.

Важно употреблять продукты, богатые селеном, например, яйца, особенно желток, морепродукты — устрицы, моллюски.

Кроме того, селен лучше усваивается в сочетании с животными белками и витаминами группы В, сообщает информационное агентство Фокус (Болгария).

Уточнения

Биологически значимые элементы (в противоположность биологически инертным элементам) — химические элементы, необходимые живым организмам для обеспечения нормальной жизнедеятельности.



Селен — микроэлемент в организме человека, способствует усваиванию иода.

