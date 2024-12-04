Симптомы недостатка селена в организме

Селен является одним из самых важных минералов для нашего организма, ведь он поддерживает функции эндокринной, иммунной и сердечно-сосудистой систем.
Эндокринолог Никита Харлов рассказал о симптомах, которые указывают на дефицит этого минерала.
Одним из симптомов является хроническая усталость. Боль в суставах, утренняя скованность и артрит также говорят о дефиците селена.
Наиболее серьёзным проявлением недостатка этого микроэлемента является болезнь Кешана, которая проявляется проблемами кровообращения, ослаблением сердечной мышцы, расширением сердца и аритмией.
Важно употреблять продукты, богатые селеном, например, яйца, особенно желток, морепродукты — устрицы, моллюски.
Кроме того, селен лучше усваивается в сочетании с животными белками и витаминами группы В, сообщает информационное агентство Фокус (Болгария).
Биологически значимые элементы (в противоположность биологически инертным элементам) — химические элементы, необходимые живым организмам для обеспечения нормальной жизнедеятельности.
Селен — микроэлемент в организме человека, способствует усваиванию иода.
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