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Симптомы недостатка селена в организме

1:00
Здоровье

Селен является одним из самых важных минералов для нашего организма, ведь он поддерживает функции эндокринной, иммунной и сердечно-сосудистой систем.

Фаршированные яйца
Фото: openverse.org by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фаршированные яйца

Эндокринолог Никита Харлов рассказал о симптомах, которые указывают на дефицит этого минерала.

Одним из симптомов является хроническая усталость. Боль в суставах, утренняя скованность и артрит также говорят о дефиците селена.

Наиболее серьёзным проявлением недостатка этого микроэлемента является болезнь Кешана, которая проявляется проблемами кровообращения, ослаблением сердечной мышцы, расширением сердца и аритмией.

Важно употреблять продукты, богатые селеном, например, яйца, особенно желток, морепродукты — устрицы, моллюски.

Кроме того, селен лучше усваивается в сочетании с животными белками и витаминами группы В, сообщает информационное агентство Фокус (Болгария).

Уточнения

Биологически значимые элементы (в противоположность биологически инертным элементам) — химические элементы, необходимые живым организмам для обеспечения нормальной жизнедеятельности.

Селен — микроэлемент в организме человека, способствует усваиванию иода.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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