Какие продукты способны разжижать кровь

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Правильное питание играет очень важную роль в сохранении здоровья.

Фото: Own work by “Keith S Brown (Ksbrown)”, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ киви

Очередные исследования выяснили, что ежедневное употребление двух киви способно разжижать кровь и предотвращать образование тромбов.

Кроме того киви богато витамином С, содержит антиоксиданты и клетчатку.

Исследования выяснили также, что разжижают кровь и другие продукты. К ним относятся: морская рыба — лосось, тунец, макрель, содержащие омега-3, чеснок, шпинат, капуста и другие зелёные листовые овощи, в которых содержится витамин К, пишет сайт kiskegyed.hu.

Уточнения

Ки́ви — название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская (лат. Actinidia chinensis) или Актинидия деликатесная (лат. Actinidia deliciosa).



Витамин К — групповое название липофильных (жирорастворимых) и гидрофобных витаминов, необходимых для синтеза белков, обеспечивающих нормальный уровень коагуляции крови.



Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.

