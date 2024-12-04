Какие продукты способны разжижать кровь

Правильное питание играет очень важную роль в сохранении здоровья.
Очередные исследования выяснили, что ежедневное употребление двух киви способно разжижать кровь и предотвращать образование тромбов.
Кроме того киви богато витамином С, содержит антиоксиданты и клетчатку.
Исследования выяснили также, что разжижают кровь и другие продукты. К ним относятся: морская рыба — лосось, тунец, макрель, содержащие омега-3, чеснок, шпинат, капуста и другие зелёные листовые овощи, в которых содержится витамин К, пишет сайт kiskegyed.hu.
Ки́ви — название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская (лат. Actinidia chinensis) или Актинидия деликатесная (лат. Actinidia deliciosa).
Витамин К — групповое название липофильных (жирорастворимых) и гидрофобных витаминов, необходимых для синтеза белков, обеспечивающих нормальный уровень коагуляции крови.
Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.
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