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Секреты бодрости: как избавиться от хронической усталости?

3:12
Здоровье

Если утро начинается с ощущения полной усталости, это может быть признаком серьёзных проблем, от заболеваний до хронической усталости. Каждая клетка организма страдает при таком состоянии, утверждает эндокринолог и клинический диетолог Екатерина Зитева. Она отмечает, что такой симптом нельзя игнорировать.

Причины лишнего веса: гормоны или образ жизни

Часто люди списывают лишний вес на гормональные нарушения. Однако, по словам Екатерины Зитевой, главными причинами остаются высококалорийное питание и недостаток физической активности. Гормональные сбои, такие как гипотиреоз или гиперкортицизм, могут усугубить ситуацию, но сами по себе не всегда являются основным фактором.

Интересно, что иногда избыточный вес сам провоцирует гормональные дисбалансы, влияя на выработку лептина, грелина и других веществ.

Признаки гормональной причины набора веса:

  • Резкие и скачкообразные изменения веса.
  • Отсутствие результата от правильного питания и физических нагрузок.

В таких случаях необходимо обратиться к врачу.

Хроническая усталость или просто усталость

Хроническая усталость отличается от обычного утомления. Основной симптом — ощущение истощения с самого утра. Сопровождающие признаки:

  • Нарушение сна.
  • Мышечные и суставные боли.
  • Частые головные боли.
  • Лёгкое повышение температуры.

Если состояние длится более четырёх месяцев, это повод для беспокойства. Однако важно исключить другие заболевания, такие как проблемы с щитовидной железой или онкология. Причины хронической усталости могут включать нехватку микроэлементов, стресс, пищевую аллергию и вирусы. Лечение обычно сводится к нормализации режима сна, питания, отдыха и активности.

Роль витаминов и биохакинг

Несмотря на популярность витаминов, принимать их следует только после консультации с врачом. Бездумное употребление может привести к нарушениям обмена веществ. Полезные вещества лучше получать с пищей, но в некоторых случаях требуется дополнительный приём препаратов.

Что касается биохакинга — это методика улучшения организма, которая включает питание, физическую активность и медитации. Однако она требует осторожности, особенно для людей с хроническими заболеваниями.

Проблемы со сном и мелатонин

Нарушения циркадных ритмов из-за плохого сна или неправильного образа жизни приводят к ухудшению самочувствия. Мелатонин, вырабатываемый в темноте, важен для восстановления нервной системы и общего здоровья. Лучше всего ложиться спать до 23:00, чтобы организм успел восстановиться.

Приём мелатонина в виде добавок помогает кратковременно, но может вызвать дневную сонливость при неконтролируемом использовании. Рекомендуется восстанавливать биоритмы естественным путём.

Уточнения

Биологи́ческие ри́тмы (биоритмы) (от греческого βίος — bios, "жизнь" и ῥυθμός — rhythmos, "любое повторяющееся движение, ритм") — периодически повторяющиеся изменения характера и интенсивности биологических процессов и явлений.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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