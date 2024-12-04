Польза арахисовой пасты: похудение, иммунитет, здоровье костей

3:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Арахисовая паста изготавливается из жареного сухим способом арахиса, перемолотого с добавлением масла и других ингредиентов, которые придают продукту вкус и текстуру. Этот продукт популярен в США, а его версия без сахара и консервантов стала популярной в Бразилии как альтернатива сладостям.

Фото: commons.wikimedia.org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ арахисовое масло

Несмотря на высокую калорийность, арахисовая паста содержит полезные жиры, минералы (магний, железо, цинк), антиоксиданты, витамины группы B, витамин А и белок. В одной столовой ложке (30 г) содержится около 163 ккал. Это отличный источник энергии, подходящий как для набора массы, так и для похудения.

Полезные свойства арахисовой пасты

Идеально для занятий спортом:

Арахисовая паста богата белком и калориями, что способствует набору мышечной массы. Магний и калий в составе предотвращают судороги, усталость и травмы мышц.

Укрепляет кости:

Содержащийся магний помогает улучшить здоровье костей. Исследования подтверждают, что прием магния может замедлить потерю костной массы у женщин в постменопаузе.

Укрепляет иммунитет:

Витамин А, антиоксиданты и витамин Е способствуют защите организма, укрепляя белые и красные кровяные клетки.

Снижает риск диабета:

Регулярное употребление 2-3 столовых ложек пасты 4-5 раз в неделю снижает риск развития диабета на 30%, благодаря наличию омега-9 и клетчатки.

Помогает в снижении веса:

Несмотря на калорийность, олеиновая кислота в составе ускоряет сжигание жира, а высокое содержание белков помогает дольше чувствовать сытость.

Защищает мозг:

Регулярное употребление ниацина, содержащегося в арахисовой пасте, снижает вероятность болезни Альцгеймера на 70%.

Полезна для сердца:

"Хорошие" мононенасыщенные жиры помогают снизить уровень плохого холестерина и триглицеридов, предотвращая сердечно-сосудистые заболевания.

Как правильно выбирать и употреблять арахисовую пасту

Рекомендуется съедать не более двух столовых ложек в день в сочетании с сбалансированным питанием.

Её можно употреблять с цельнозерновым хлебом, фруктами (бананом, яблоком), добавлять в выпечку, йогурты или салаты.

При выборе пасты важно обращать внимание на состав: избегайте продуктов с сахаром, солью или гидрогенизированными жирами. Лучший выбор — паста из 100% арахиса.

Риски и противопоказания

Хотя арахисовая паста считается безопасным продуктом, она может содержать афлатоксины (токсичные вещества грибкового происхождения), а также вызывать аллергические реакции. Чтобы минимизировать риски, отдавайте предпочтение продукции высокого качества или готовьте пасту дома.

Уточнения

Ара́хисовая па́ста - паста из перетёртых в муку бобов арахиса, в которую может добавляться небольшое количество растительного масла и соли.

