Как распознать психопата: признаки расстройства личности

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Консультант-психиатр доктор Джалил Мохаммед из Лондона рассказал о признаках психопатии — диссоциального расстройства личности.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ На приёме у психолога

Отсутствие эмпатии

Этот признак считается одной из основных характеристик ДРЛ. Эти люди не могут понимать чувства других людей. Вот почему психопаты обычно характеризуются как холодные и безразличные к страданиям окружающих.

Ложь

Эти люди постоянно лгут. Настоящий психопат может создавать "целые реальности в соответствии со своими потребностями". Ему трудно не доверять.

Поверхностное очарование

Эти люди могут казаться очень харизматичными и обаятельными. Многих именно это в них и привлекает. Однако это только способ завоевать доверие другого человека.

Импульсивность

Часто психопаты бывают импульсивными, безрассудными. Поведение у них преступное. Они не учитывают риск для других людей от их поступков, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Диссоциа́льное (антисоциа́льное) расстро́йство ли́чности — расстройство личности, характеризующееся антисоциальностью, игнорированием социальных норм, импульсивностью, отчуждённостью, и сложностью общения с людьми, иногда в сочетании с агрессивностью и крайне ограниченной способностью формировать привязанности.

