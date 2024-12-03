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Том Хэнкс назвал самый трудный возраст для человека: учёные не согласны

1:10
Здоровье

68-летний Том Хэнкс рассказал, что уже пережил свой худший год, однако учёные заявили, что это ошибка. Голливудский актёр думает, что 35 лет — самый трудный возраст.

Том Хэнкс
Фото: flickr.com by Dick Thomas Johnson from Tokyo, Japan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Том Хэнкс

"Ваш метаболизм останавливается, гравитация начинает вас тянуть вниз, ваши кости начинают изнашиваться, вы стоите по-другому. Думаю, сейчас я в лучшей форме. Знаете почему? Потому что мои дети выросли, я получаю достаточно физических упражнений и могу правильно питаться. В 35 лет так делать нельзя — жизнь тяжёлая", — заявил Хэнкс.

Однако Стив Хоффманн — профессор вычислительной биологии в Институте старения имени Лейбница в Германии — оспорил слова актера. Он уверен, что самый трудный возраст в жизни между 45 и 50 годами, пишет "Чемпионат".

"Эпидемиологические данные показали, что заболеваемость начинает расти примерно через 10-15 лет. Это может быть период жизни, когда многие люди начинают осознавать некоторые из симптомов, описанных Томом", — отметил ученый.

Уточнения

То́мас Дже́ффри (Том) Хэнкс — американский актёр театра, кино, телевидения и озвучивания, продюсер, кинорежиссёр, сценарист и писатель.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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