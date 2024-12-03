Чай с мёдом или с сахаром? Доктор рассказал, что полезнее

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Мясников рассказал, чем лучше подслащивать чай. По его словам, мёд — полезный продукт, но что же касается его сочетания с чаем, вся польза мёда в чае растворяется.

Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чай

"Мёд — суперхорошая вещь, но его свойства при нагревании теряются. В горячем чае — это просто сахар", — цитирует эксперта "Чемпионат".

Для здоровья мёд несёт много пользы. Он активизирует пищеварение, положительно влияет на состояние мочевыводящей системы, помогает в борьбе с вирусами, отлично влияет на нервную систему и иммунитет. Однако, когда мёд нагревается, в нём могут образовываться вредные вещества, которые провоцируют развитие онкологии ЖКТ.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

