Дерматолог рассказала, насколько опасны грязные подушки

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пуховые подушки могут представлять опасность для здоровья из-за наличия множества бактерий и вирусов, которые активно размножаются в них, а также из-за невозможности их регулярной стирки. Об этом рассказала врач-дерматолог Юлия Галлямова.

Фото: pxhere.com Подушка

Она отметила, что использование пуховых подушек не рекомендуется, так как они являются благоприятной средой для микроорганизмов и вирусов. Более того, такие подушки невозможно стирать, в отличие от синтетических аналогов, пишет Газета.Ru.

Также Галлямова обратила внимание на то, что грязные подушки могут стать причиной появления гнойничковых высыпаний и аллергических реакций на коже.

Она подчеркнула важность поддержания чистоты подушек, так как человек проводит на них много времени и его кожа соприкасается с поверхностью подушки.

"Когда человек спит, температура поднимается, что тоже условие для размножения бактерий и вирусов. Вы находитесь на подушке продолжительное время, мешая проветриванию и создавая условия для того, чтобы бактерии и вирусы проявили свои патогенные свойства. Чистота подушки очень важна, потому что вы находитесь на ней достаточно длительное время", — подчеркнула дерматолог.

Уточнения

Поду́шка — постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.

