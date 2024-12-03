Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Курс южнокорейской воны снижается на фоне введения военного положения в стране
Магнитные бури и их влияние на ваших собак
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Спасите свои почки: самые опасные симптомы, которые нельзя пропустить
Убийственный лайфхак из соцсетей. Почему не стоит оборачивать электросчётчик алюминиевой фольгой
Как избавиться от складок на спине без оборудования
Плоды авантюры Зеленского. Падение Курахово приведёт к объединению ВС РФ с разных флангов
Врач рассказала, чем полезна квашеная капуста
Триатлон в спортзале: новый формат Indoor позволит тренироваться в любую погоду

Учёные наконец выяснили, как мозг человека достиг больших размеров

1:21
Здоровье

В ходе нового исследования специалисты выяснили, почему наш мозг имеет такие большие размеры, и причиной этому являются микробы в кишечнике человека.

Замороженный мозг
Фото: Pixexid by Unreal, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Замороженный мозг

Учёные считают, что кишечник помог нашему организму вырабатывать достаточное количество энергии для роста мозга, что и привело к его увеличению до нынешних размеров.

Результаты исследования также показали, что организмы с большим мозгом по отношению к размеру тела, такие как человек и беличья обезьяна, могут благодаря кишечным микробам потреблять больше пищи и вырабатывать больше энергии по сравнению с организмами, у которых мозг меньше.

В рамках экспериментов, подробно описанных в журнале Microbial Genomics, учёные пересадили мышам кишечные микробы от одного из трёх животных: человека, беличьей обезьяны (примата с большим мозгом) и макаки (примата с меньшим мозгом).

Исследователи отметили, что мыши с кишечными микробами от видов с большим мозгом производили больше энергии для мозговой активности. Они также потребляли больше пищи и вырабатывали больше глюкозы, необходимой для создания энергии. В то же время мыши с кишечными микробами от приматов с меньшим мозгом запасали больше энергии в виде жира.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов. 

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Николаев Николай
Успешное лечение всех форм невынашивания и бесплодия
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от постельных клопов быстро и эффективно
Красота и стиль
Как избавиться от постельных клопов быстро и эффективно Аудио 
Как оживить фиалку и продлить её цветение
Садоводство, цветоводство
Как оживить фиалку и продлить её цветение Аудио 
Хотите похудеть к новогодним праздникам? Вот что нужно для этого делать
Красота и стиль
Хотите похудеть к новогодним праздникам? Вот что нужно для этого делать Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
Дочь Александра Серова Мишель высказалась о провале своей музыкальной карьеры
РСЗО M1991. Острая северокорейская кухня едет на специальную военную операцию Дмитрий Плотников О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке Любовь Степушова Надписи на стенах Древнего Рима иллюстритруют бурную общественно-политическую жизнь его граждан Игорь Буккер
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Последние материалы
Китайские учёные разработали элемент, который генерирует электричество из тепла даже в темноте
Учёные наконец выяснили, как мозг человека достиг больших размеров
Уехавшего из России актёра сериала Татьянин день заметили на Первом канале
Как вырастить огурцы на подоконнике
3 способа хранения луковиц тюльпанов зимой
Цены на китайские автомобили с пробегом стали снижаться
Греция борется с кадровым голодом
Почему перманентный макияж бровей может быть неестественным
Как сварить картофель вкуснее: три совета
Большинство не обращает внимания! Назван способ сэкономить деньги на стирке белья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.