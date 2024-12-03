Учёные наконец выяснили, как мозг человека достиг больших размеров

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В ходе нового исследования специалисты выяснили, почему наш мозг имеет такие большие размеры, и причиной этому являются микробы в кишечнике человека.

Фото: Pixexid by Unreal, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Замороженный мозг

Учёные считают, что кишечник помог нашему организму вырабатывать достаточное количество энергии для роста мозга, что и привело к его увеличению до нынешних размеров.

Результаты исследования также показали, что организмы с большим мозгом по отношению к размеру тела, такие как человек и беличья обезьяна, могут благодаря кишечным микробам потреблять больше пищи и вырабатывать больше энергии по сравнению с организмами, у которых мозг меньше.

В рамках экспериментов, подробно описанных в журнале Microbial Genomics, учёные пересадили мышам кишечные микробы от одного из трёх животных: человека, беличьей обезьяны (примата с большим мозгом) и макаки (примата с меньшим мозгом).

Исследователи отметили, что мыши с кишечными микробами от видов с большим мозгом производили больше энергии для мозговой активности. Они также потребляли больше пищи и вырабатывали больше глюкозы, необходимой для создания энергии. В то же время мыши с кишечными микробами от приматов с меньшим мозгом запасали больше энергии в виде жира.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.



Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека.

