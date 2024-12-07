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Учёные выявили белок, способный обратить вспять старение сосудов

2:04
Здоровье

Исследователи из Иллинойсского университета в Чикаго выяснили, что белок нуклеопорин 93 (Nup93) играет ключевую роль в поддержании здоровья эндотелиальных клеток и предотвращении старения сосудов. Эти выводы были опубликованы в журнале Aging.

Новые кровеносные сосуды формируются из уже существующих
Фото: scientificanimations.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Новые кровеносные сосуды формируются из уже существующих

Сердечно-сосудистые заболевания продолжают оставаться основной причиной смертности в мире, и старение сосудов существенно влияет на этот процесс. Снижение здоровья кровеносных сосудов связано с ухудшением функциональности эндотелиальных клеток, что приводит к воспалению, утолщению артерий и уменьшению кровотока. Эти изменения значительно увеличивают риск серьёзных заболеваний, таких как инфаркты и инсульты.

Американские исследователи установили, что молекула Nup93 играет важную роль в поддержании молодости сосудов. Она входит в состав ядерных пор, регулирующих обмен веществ между ядром и цитоплазмой клетки. С возрастом уровень Nup93 в эндотелиальных клетках уменьшается, что нарушает функционирование этой системы и ускоряет старение сосудов.

Учёные выяснили, что Nup93 выполняет защитную функцию, предотвращая накопление вредных белков, таких как Yap, которые способствуют воспалению и старению клеток. Они отметили, что восстановление уровня Nup93 в поврежденных клетках помогает снизить негативные последствия старения сосудов. Кроме того, блокирование Yap может предотвратить некоторые проблемы, связанные с дефицитом Nup93.

Эти результаты открывают новые перспективы для разработки методов лечения, направленных на восстановление уровня Nup93 в кровеносных сосудах. Исследователи предполагают, что в будущем такие подходы смогут значительно облегчить мировое бремя сердечно-сосудистых заболеваний.

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.

Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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