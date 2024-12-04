Антистрессовые продукты: что съесть, чтобы снизить уровень тревоги

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В вашей жизни начался стресс? Проблемы на работе или в личной жизни могут стать причиной нервного напряжения. В таких случаях важно не торопиться с приемом успокоительных средств. Лучше всего начать с консультации с врачом.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Плитки черного швейцарского шоколада

Однако иногда можно справиться с тревогой без препаратов. Здоровый образ жизни и правильное питание могут существенно помочь в этом.

Существует так называемая "антистрессовая" еда, которая способствует снижению уровня тревоги и нервного напряжения.

Апельсины

Эти цитрусовые богаты витамином C, который помогает уменьшить влияние стресса на организм. Подобный эффект можно получить и от других продуктов, богатых аскорбиновой кислотой, таких как грейпфруты, киви, смородина и капуста.

Гречневая каша

Гречка — источник витаминов группы B, которые оказывают положительное влияние на нервную систему. Включив этот продукт в рацион, можно уменьшить уровень тревоги.

Бананы

Бананы содержат витамин B6, который необходим для выработки серотонина — гормона счастья. Они также являются источником калия, который важен для нормальной работы нервной и сердечно-сосудистой системы.

Черника

Эта ягода богата антиоксидантами, которые помогают снизить уровень стресса и улучшить самочувствие.

Горький шоколад

Употребление темного шоколада способствует улучшению настроения и снятию тревожности.

Уточнения

Трево́га беспоко́йство - отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощущение неопределённости, ожидание отрицательных событий, трудноопределимые предчувствия.

