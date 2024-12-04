Антистрессовые продукты: что съесть, чтобы снизить уровень тревоги

В вашей жизни начался стресс? Проблемы на работе или в личной жизни могут стать причиной нервного напряжения. В таких случаях важно не торопиться с приемом успокоительных средств. Лучше всего начать с консультации с врачом.
Однако иногда можно справиться с тревогой без препаратов. Здоровый образ жизни и правильное питание могут существенно помочь в этом.
Существует так называемая "антистрессовая" еда, которая способствует снижению уровня тревоги и нервного напряжения.
Апельсины
Эти цитрусовые богаты витамином C, который помогает уменьшить влияние стресса на организм. Подобный эффект можно получить и от других продуктов, богатых аскорбиновой кислотой, таких как грейпфруты, киви, смородина и капуста.
Гречневая каша
Гречка — источник витаминов группы B, которые оказывают положительное влияние на нервную систему. Включив этот продукт в рацион, можно уменьшить уровень тревоги.
Бананы
Бананы содержат витамин B6, который необходим для выработки серотонина — гормона счастья. Они также являются источником калия, который важен для нормальной работы нервной и сердечно-сосудистой системы.
Черника
Эта ягода богата антиоксидантами, которые помогают снизить уровень стресса и улучшить самочувствие.
Горький шоколад
Употребление темного шоколада способствует улучшению настроения и снятию тревожности.
Трево́га беспоко́йство - отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощущение неопределённости, ожидание отрицательных событий, трудноопределимые предчувствия.
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