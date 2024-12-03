Невролог описал давно известный аналог теста на старение, придуманного британскими учёными

3:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи из Британии разработали простой тест, который поможет оценить, насколько хорошо работает ваш организм. Исследование показало, что способность стоять на одной ноге в течение определённого количества секунд является надежным индикатором нервно-мышечного старения.

Фото: commons.wikimedia.org by Dancermorgan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Танец

Чтобы пройти тест, встаньте на одну ногу без поддержки, положите руки на бедра и посчитайте, сколько секунд сможете простоять в таком положении. Для людей в возрасте от 18 до 39 лет норма — 43 секунды, в 40-49 лет — 40 секунд, а с 50 до 59 лет — 37 секунд. В возрасте от 70 до 79 лет человек должен простоять около 18 секунд, а те, кому за 80, — чуть более пяти секунд.

Надежность этого метода в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал Петр Соков, врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова (филиал) РУДН.

По мнению Сокова, этот тест довольно прост и известен уже давно под другим названием — "Носок".

"То есть, насколько хорошо работает координация движений, насколько хорошо работает опорно-двигательный аппарат, можно понять из того, может ли человек надеть носок стоя. Примерно то же самое. Примерно те же самые секунды требуются человеку для того, чтобы постоять на одной ноге. Это даже чуть более простой тест, он оценивает, наверное, больше вестибулярную компоненту, а не работу опорно-двигательного аппарата", — сказал Соков.

По словам невролога, тест стояния на одной ноге действительно помогает определить правильность работы системы координации движений, включая вестибулярный аппарат и мозжечок. Он также задействует многие группы мышц. Если у вас есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, особенно в ногах и поясничной части скелета, этот тест может быть затруднительным, добавил он.

Однако не все могут пройти этот тест, и дело не только в возрасте. Например, в состоянии алкогольного опьянения никто не сможет простоять столько времени, заметил Соков.

Если человек трезв, но не может пройти тест, это также не всегда свидетельствует о патологии. Мы должны оценивать состояние комплексно, считает врач.

"В большинстве случаев со временем жизни накапливаются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, возникают координаторные нарушения. И у большинства пациентов в группе 70+ есть хотя мы минимальные, но выраженные изменения, которые будут затруднять положение на одной ноге стоя продолжительное, продолжительное положение на одной ноге стоя будет затруднительным для многих старшего возраста в группе", — обратил внимание Соков.

Даже для молодых людей стоять на одной ноге, но с закрытыми глазами может быть намного сложнее, ведь в данном случае легко можно потерять равновесие и упасть. Это уже называется "Усложненная поза Ромберга", и это положение тела является одним из элементов классического неврологического осмотра, напомнил эксперт.

Уточнения

Старение человека как и старение других организмов, — это биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.

