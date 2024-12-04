Шум в ушах: от серы до опухолей — что стоит искать, если вас беспокоят звуки

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Шум в ушах (тиннитус) — это восприятие звука без реальных внешних источников. Он может проявляться как звон, жужжание, свист или тикание. Тиннитус часто встречается у 15-20% людей, особенно у пожилых.

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Причины шума в ушах

Шумовое воздействие — повреждение волосковых клеток от громкого звука.

Скопление серы — накопление ушной серы, блокирующей слуховой канал.

Лекарства — некоторые препараты могут вызывать шум в ушах.

Инфекции носовых пазух — шум исчезает с лечением заложенности носа.

Проблемы с челюстью — смещение челюсти вызывает щелканье и шум.

Сердечно-сосудистые заболевания — пульсирующий шум, совпадающий с сердцебиением.

Опухоли — новообразования могут вызвать шум и другие симптомы.

Когда обращаться к врачу

Если шум не исчезает после простуды.

Если шум сопровождается головокружением или депрессией.

Диагностика

Осмотр ушей и тесты на слух.

Двигательные тесты — для выявления сосудистых заболеваний.

МРТ или КТ — для выявления опухолей.

Анализы крови — для исключения дефицита витаминов или анемии.

Уточнения

Тинни́тус (от лат. tinnīre — "позвякивать или звенеть как колокольчик") — звон или шум в ушах без внешнего акустического стимула.

