Шум в ушах: от серы до опухолей — что стоит искать, если вас беспокоят звуки

Шум в ушах (тиннитус) — это восприятие звука без реальных внешних источников. Он может проявляться как звон, жужжание, свист или тикание. Тиннитус часто встречается у 15-20% людей, особенно у пожилых.
Шумовое воздействие — повреждение волосковых клеток от громкого звука.
Скопление серы — накопление ушной серы, блокирующей слуховой канал.
Лекарства — некоторые препараты могут вызывать шум в ушах.
Инфекции носовых пазух — шум исчезает с лечением заложенности носа.
Проблемы с челюстью — смещение челюсти вызывает щелканье и шум.
Сердечно-сосудистые заболевания — пульсирующий шум, совпадающий с сердцебиением.
Опухоли — новообразования могут вызвать шум и другие симптомы.
Тинни́тус (от лат. tinnīre — "позвякивать или звенеть как колокольчик") — звон или шум в ушах без внешнего акустического стимула.
Самый мощный водопад на Земле спрятан под водой, а его величие поражает масштабами и значением для климата планеты.