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Как тыквенные семечки могут укрепить кости и улучшить пищеварение

1:47
Здоровье

Здоровье можно поддерживать, если отказаться от вредных привычек, быть физически активным и правильно питаться.

Семена тыквы
Фото: commons.wikimedia.org by Ґалаха, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Семена тыквы

Не секрет, что от рациона питания зависит работоспособность организма. Пища — это не только источник энергии, но и витаминов и полезных веществ.

Одним из простых, но эффективных способов сделать свое питание более здоровым — это включить в рацион тыквенные семечки. Вот 4 весомые причины добавить их в ежедневный рацион.

Первая причина

Тыквенные семечки содержат магний, который необходим для укрепления костей. Это особенно важно для пожилых людей, так как магний помогает снизить риск переломов.

Вторая причина

В состав семян входят клетчатка, а также кислоты Омега-3 и Омега-6, которые полезны для сердца и сосудов. Регулярное потребление этих семечек помогает нормализовать уровень холестерина и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Третья причина

Семена тыквы способствуют улучшению пищеварения. Клетчатка, входящая в их состав, помогает нормализовать процесс пищеварения и укрепляет стенки кишечника. Кроме того, эти семена обладают свойством очищать организм от паразитов.

Четвертая причина

Тыквенные семечки содержат витамин K, который помогает предотвратить развитие мочекаменной болезни. Это делает тыкву и ее семена эффективным средством профилактики ряда серьезных заболеваний.

Таким образом, тыквенные семечки — это не только вкусное дополнение к рациону, но и мощный инструмент для поддержания здоровья и профилактики заболеваний.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Савченко Сергей
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
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