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Зачем пить липовый чай и как он улучшит ваше здоровье

1:35
Здоровье

Профилактика заболеваний, включая серьезные недуги, такие как болезни сердечно-сосудистой системы, не обязательно требует применения лекарств. Важную роль играют занятия спортом, правильное питание, здоровые привычки и даже приятные мелочи, как употребление чая.

чай
Фото: commons.wikimedia.org by Takkk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
чай

Польза липы

Цветы липы богаты аскорбиновой кислотой, что делает их отличным средством для поддержания иммунной системы. Они также защищают от воспалений и преждевременного старения клеток.

Кроме того, липовые цветы содержат полифенолы, которые благоприятно влияют на здоровье сердца и сосудов, снижая риск гипертонии.

Эфирные масла, входящие в состав цветов липы, обладают выраженными противовоспалительными, антисептическими и успокаивающими свойствами. Они снимают напряжение, помогают справиться со стрессом, улучшая настроение и качество сна.

Польза липового чая

  • Липовый чай — это отличное средство для снятия тревожности и улучшения сна.
  • Теплый чай помогает при ОРВИ.
  • Напиток полезен при болях в горле, кашле и сухости слизистой.
  • Липовый чай оказывает легкое мочегонное действие и способствует уменьшению отечности.

Противопоказания

Несмотря на все его полезные свойства, использовать липовый чай в лечебных целях рекомендуется только после консультации с врачом. Некоторые лекарственные средства могут вызвать нежелательные реакции при взаимодействии с этим напитком.

Уточнения

Ли́па (лат. Tília) — род древесных растений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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