Как правильно есть творог, чтобы извлечь из него максимум пользы

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если у вас нет медицинских противопоказаний, то творог вполне можно включать в ежедневный рацион. Но важно соблюдать дозировку: взрослому человеку рекомендуется съедать до 200 граммов творога в день. Для детей ситуация немного другая.

Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Творог

Малышам до года стоит ограничиться 20 граммами творога, а детям старше года — не больше 60-100 граммов.

Что касается жирности, то не стоит увлекаться творогом с высокой жирностью (12-23%), особенно если вы следите за фигурой или здоровьем. Лучше выбирать продукт с жирностью 5-9%.

Чтобы улучшить полезные свойства творога, попробуйте сочетать его с ягодами, фруктами или зеленью. Это придаст вкусу яркости и усилит полезные элементы в вашем блюде.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

