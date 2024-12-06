Как правильно есть творог, чтобы извлечь из него максимум пользы

Если у вас нет медицинских противопоказаний, то творог вполне можно включать в ежедневный рацион. Но важно соблюдать дозировку: взрослому человеку рекомендуется съедать до 200 граммов творога в день. Для детей ситуация немного другая.
Малышам до года стоит ограничиться 20 граммами творога, а детям старше года — не больше 60-100 граммов.
Что касается жирности, то не стоит увлекаться творогом с высокой жирностью (12-23%), особенно если вы следите за фигурой или здоровьем. Лучше выбирать продукт с жирностью 5-9%.
Чтобы улучшить полезные свойства творога, попробуйте сочетать его с ягодами, фруктами или зеленью. Это придаст вкусу яркости и усилит полезные элементы в вашем блюде.
Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.