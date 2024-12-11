Темный и горький шоколад: в чем разница, и какой выбрать

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые уверены, что темный и горький шоколад — это почти одно и то же, разве что с незначительными отличиями. Но это далеко не так. Главным отличием этих продуктов является их состав.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Плитки черного швейцарского шоколада

Темный шоколад содержит меньше какао-бобов (40-55%), тогда как горький шоколад имеет значительно больше какао (не менее 55%, а в некоторых случаях — до 90% и выше).

Кроме какао-бобов в шоколаде можно найти сахар, какао-масло, ароматизаторы и наполнители, такие как орехи или сухофрукты. В горьком шоколаде этих добавок гораздо меньше, и в плитках с 99% какао-бобов присутствует только 1% дополнительных ингредиентов. Однако начинка не является тем, что отличает темный шоколад от горького. Основным ориентиром служат именно какао-бобы.

Также важным отличием является содержание какао-масла: в темном шоколаде оно составляет от 20% до 30%, в горьком — свыше 30%. В темном шоколаде сахар может достигать 30%, а в горьком его количество редко превышает 15%, а порой и вовсе отсутствует.

Интересно, что темный шоколад обычно более калорийный, поскольку в нем содержится больше сахара.

Кроме того, чем выше содержание какао в шоколаде, тем он полезнее. Вкусовые различия также очевидны: темный шоколад более сладкий и мягкий, в то время как горький обладает более насыщенным и интенсивным вкусом.

Что касается цены, то горький шоколад, как правило, дороже. Однако бывают исключения, когда его цена не сильно отличается от темного.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

