Подпорченные яблоки: чем они опасны и почему их нельзя спасать

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие из нас иногда, увидев слегка поврежденное яблоко, все равно решают его съесть, жалко выбрасывать, правда. Однако если фрукт поврежден хотя бы на треть, специалисты настоятельно советуют его не есть.

Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сорт яблок "Гала"

Да и вообще, лучше отказаться от яблока, даже если оно выглядит немного подпорченным. Причина кроется в том, что при гниении на поверхности плода образуются микотоксины — ядовитые вещества, которые могут проникать в здоровую часть яблока, оставаясь при этом незаметными.

Они не имеют ни запаха, ни цвета, но способны вызвать хроническую интоксикацию, что в перспективе может привести к серьезным заболеваниям, включая рак печени и почек.

Особенно важно помнить, что микотоксины не уничтожаются при термической обработке, то есть даже если вы решите использовать поврежденные яблоки для приготовления компота или пирога, они останутся опасными для здоровья.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

