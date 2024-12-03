Овсяные отруби или овсяные хлопья — что лучше

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Считается, что лучшая еда на завтрак — это овсяные отруби. Они богаты пищевыми волокнами, витаминами и ценными минералами.

Фото: commons.wikimedia.org by Лобачев Владимир, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Овсяные отруби

Отруби из овса обеспечивают организм витаминами группы B, железом, цинком, марганцем и селеном, а также содержат антиоксиданты.

Отруби и овсяные хлопья часто путают, но эти продукты совершенно разные. Они отличаются способом обработки. Хлопья изготавливаются из зёрен овса без оболочки и цвет у них светло-кремовый. В отрубях эти оболочки измельчают в порошок.

Отруби помогают снизить уровень плохого холестерина и сахара, а также регулируют артериальное давление и выводят токсины. Они рекомендуются для людей, которые заботятся о здоровье ЖКТ и поддержания уровня глюкозы в крови.

Отруби предотвращают запор, помогают поддерживать микрофлору кишечника, защищают от развития рака, снижают риск инсульта, атеросклероза и ишемической болезни сердца.

Трёх столовых ложек отрубей в день достаточно. Но начинать нужно с добавления в рацион 1-2 столовые ложки. В больших дозах волокна могут вызвать ненужные проблемы в пищеварительной системе. Необходимо помнить, что нужно пить достаточное количество воды, чтобы переварить отруби, передаёт сайт ndmais.com.br.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

