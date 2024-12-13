Завтрак, который на самом деле полезен: яйцо против овсянки

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди уверены, что овсянка — лучший выбор для завтрака. Конечно, каша — это гораздо более полезный вариант, чем спешно выпитая чашка кофе. Однако, она не может претендовать на звание самого полезного блюда для начала дня.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яйца

Диетолог Ларен Манакер подчеркивает, что тем, кто хочет поддерживать здоровый образ жизни, похудеть или просто чувствовать себя энергичными в течение всего дня, стоит обратить внимание на другие продукты.

По мнению специалиста, лучшим источником белков и жиров являются обычные яйца. При этом не имеет значения, каким образом они приготовлены: будь то жареное яйцо, скрембл, омлет или яйца-пашот — все это будет полезно. Чтобы усилить полезный эффект, можно добавить к яйцам другие продукты с высоким содержанием белка и жиров. Например, сварите два яйца и подавайте их на тостах с авокадо.

Не забывайте включать в завтрак сезонные овощи, чтобы добавить клетчатку и поддержать организм.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком.

