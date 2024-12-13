Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие продукты нельзя есть с гречкой: неожиданное сочетание
Это важно знать о рыбе в суши и роллах, чтобы избежать проблем
Секреты стильного маникюра: тренды, которые нельзя пропустить
Мозг на заказ: возможен ли прорыв в лечении депрессии
Почему Телецкое озеро называют младшим братом Байкала
Более 2 млн торговых точек принимают оплату через СБП
Опасности поддельного масла и как избежать рисков для двигателя
Когда нет времени на спорт! Секретная методика, которая улучшит работу сердца
Топ-7 ошибок при выращивании алоэ вера

Завтрак, который на самом деле полезен: яйцо против овсянки

1:05
Здоровье

Многие люди уверены, что овсянка — лучший выбор для завтрака. Конечно, каша — это гораздо более полезный вариант, чем спешно выпитая чашка кофе. Однако, она не может претендовать на звание самого полезного блюда для начала дня.

Яйца
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яйца

Диетолог Ларен Манакер подчеркивает, что тем, кто хочет поддерживать здоровый образ жизни, похудеть или просто чувствовать себя энергичными в течение всего дня, стоит обратить внимание на другие продукты.

По мнению специалиста, лучшим источником белков и жиров являются обычные яйца. При этом не имеет значения, каким образом они приготовлены: будь то жареное яйцо, скрембл, омлет или яйца-пашот — все это будет полезно. Чтобы усилить полезный эффект, можно добавить к яйцам другие продукты с высоким содержанием белка и жиров. Например, сварите два яйца и подавайте их на тостах с авокадо.

Не забывайте включать в завтрак сезонные овощи, чтобы добавить клетчатку и поддержать организм.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
Недвижимость
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро Аудио 
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие
Красота и стиль
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие Аудио 
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Наука и техника
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб Аудио 
Популярное
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге

Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.

Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
Подводная лодка Б-261 Новороссийск. Тихий охотник Чёрного моря проекта 636 Дмитрий Плотников ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область Любовь Степушова Русское общество веками горячо откликалось на героическую борьбу балканских славян против турок Сергей Лебедев
Возвращение Плутона: что стало причиной изменений в классификации планет
Секрет обильного урожая вишни: простая подкормка своими руками
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
Последние материалы
Мозг на заказ: возможен ли прорыв в лечении депрессии
Подводная лодка Б-261 Новороссийск. Тихий охотник Чёрного моря проекта 636
Почему Телецкое озеро называют младшим братом Байкала
Более 2 млн торговых точек принимают оплату через СБП
Опасности поддельного масла и как избежать рисков для двигателя
Когда нет времени на спорт! Секретная методика, которая улучшит работу сердца
Топ-7 ошибок при выращивании алоэ вера
Сокращение инкубационного периода привело к потере зубов у птиц
Все пальцы в кровь: Дмитрий Шепелев рассказал о дебютной роли сына в сериале Плакса-2
Раскрыто реальное снижение цен на новостройки, которое предлагают застройщики: скидки есть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.