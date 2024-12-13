Завтрак, который на самом деле полезен: яйцо против овсянки

Многие люди уверены, что овсянка — лучший выбор для завтрака. Конечно, каша — это гораздо более полезный вариант, чем спешно выпитая чашка кофе. Однако, она не может претендовать на звание самого полезного блюда для начала дня.
Диетолог Ларен Манакер подчеркивает, что тем, кто хочет поддерживать здоровый образ жизни, похудеть или просто чувствовать себя энергичными в течение всего дня, стоит обратить внимание на другие продукты.
По мнению специалиста, лучшим источником белков и жиров являются обычные яйца. При этом не имеет значения, каким образом они приготовлены: будь то жареное яйцо, скрембл, омлет или яйца-пашот — все это будет полезно. Чтобы усилить полезный эффект, можно добавить к яйцам другие продукты с высоким содержанием белка и жиров. Например, сварите два яйца и подавайте их на тостах с авокадо.
Не забывайте включать в завтрак сезонные овощи, чтобы добавить клетчатку и поддержать организм.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком.
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.