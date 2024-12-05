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Радикулит: как избавиться от болей в спине раз и навсегда

3:23
Здоровье

Радикулит, также известный как радикулопатия, представляет собой патологическое состояние, вызванное повреждением нервных корешков спинного мозга.

Мужчина держится за шею
Фото: ru.freepik.com by jcomp
Мужчина держится за шею

Термин "радикулит" ранее использовался для обозначения болей в области позвоночника, однако в современной медицине его заменило более точное понятие "радикулопатия".

Причины и факторы риска

Причины радикулопатии включают:

  • Травмы, вызывающие прямое повреждение нервов.
  • Сдавление корешков грыжей межпозвонкового диска, опухолью или мышечным спазмом.
  • Воспалительные процессы (аутоиммунные, инфекционные).

Факторы риска:

  • Остеопороз и избыточная масса тела.
  • Хронические инфекции (кариес, гайморит).
  • Травмоопасная работа и переохлаждения.
  • Сахарный диабет и операции на позвоночнике.

Симптомы радикулопатии

Симптоматика зависит от поражённого отдела позвоночника:

  • Шейный отдел: боль в шее, отдающая в плечо, нарушение чувствительности кожи верхней части спины.
  • Грудной отдел: боль в груди, затруднение дыхания, слабость в руках.
  • Поясничный отдел: боль в пояснице, невозможность разогнуть туловище, снижение чувствительности на ягодицах и бёдрах.
  • Крестцовый отдел: боль в ягодицах, иррадиация в бедро, снижение чувствительности кожи.

Основные признаки:

  • Мышечная слабость, снижение объёма движений.
  • Потеря тактильной, температурной, болевой и вибрационной чувствительности.

Стадии радикулопатии

  • Дебют: первые симптомы, разной интенсивности
  • Прогрессирование: усиление болей, появление новых симптомов.
  • Стабилизация: симптоматика сохраняется на одном уровне.
  • Ремиссия: улучшение состояния.
  • Обострение: возвращение симптомов под воздействием провоцирующих факторов.

Диагностика

Диагностика проводится неврологом и включает:

  • Опрос и осмотр пациента.
  • Рентген, КТ или МРТ позвоночника.
  • Электронейромиографию для оценки проводимости нервов.
  • Анализы крови и тесты на инфекции помогают выявить причины болезни.


Методы лечения

Лечение радикулопатии включает:

Консервативные методы:

  • Медикаменты: обезболивающие, противовоспалительные, витамины.
  • Лечебная физкультура, физиопроцедуры.
  • Ортопедические устройства для разгрузки позвоночника.

Хирургическое лечение:

  • Показано при сдавлении корешков опухолью, грыжей или травмах позвоночника.На ранних стадиях применяют протокол экстренной помощи: ограничение движений, устранение провоцирующих факторов, приём обезболивающих препаратов.

Прогноз и профилактика

Своевременное лечение обеспечивает благоприятный прогноз. Без лечения возможны серьёзные осложнения, включая паралич и полную потерю чувствительности.

Профилактика включает:

  • Регулярную физическую активность и поддержание здорового веса.
  • Избегание травм, переохлаждений и тяжёлой физической нагрузки.
  • Обращение к врачу при первых признаках заболевания.

Уточнения

Радикули́т (радикулопатия) — синдром, вызванный поражением корешков спинномозговых нервов. Наиболее характерны проявления радикулита — боли по ходу поражённых нервных корешков и образованных из них нервов, нарушение чувствительности, иногда двигательные расстройства.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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