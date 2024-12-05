Радикулит: как избавиться от болей в спине раз и навсегда

Ортопедические устройства для разгрузки позвоночника.
Хирургическое лечение:
Показано при сдавлении корешков опухолью, грыжей или травмах позвоночника.На ранних стадиях применяют протокол экстренной помощи: ограничение движений, устранение провоцирующих факторов, приём обезболивающих препаратов.
Прогноз и профилактика
Своевременное лечение обеспечивает благоприятный прогноз. Без лечения возможны серьёзные осложнения, включая паралич и полную потерю чувствительности.
Профилактика включает:
Регулярную физическую активность и поддержание здорового веса.
Избегание травм, переохлаждений и тяжёлой физической нагрузки.
Обращение к врачу при первых признаках заболевания.
Уточнения
Радикули́т (радикулопатия) — синдром, вызванный поражением корешков спинномозговых нервов. Наиболее характерны проявления радикулита — боли по ходу поражённых нервных корешков и образованных из них нервов, нарушение чувствительности, иногда двигательные расстройства.