Радикулит: как избавиться от болей в спине раз и навсегда

3:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Радикулит, также известный как радикулопатия, представляет собой патологическое состояние, вызванное повреждением нервных корешков спинного мозга.

Фото: ru.freepik.com by jcomp Мужчина держится за шею

Термин "радикулит" ранее использовался для обозначения болей в области позвоночника, однако в современной медицине его заменило более точное понятие "радикулопатия".

Причины и факторы риска

Причины радикулопатии включают:

Травмы, вызывающие прямое повреждение нервов.

Сдавление корешков грыжей межпозвонкового диска, опухолью или мышечным спазмом.

Воспалительные процессы (аутоиммунные, инфекционные).

Факторы риска:

Остеопороз и избыточная масса тела.

Хронические инфекции (кариес, гайморит).

Травмоопасная работа и переохлаждения.

Сахарный диабет и операции на позвоночнике.

Симптомы радикулопатии

Симптоматика зависит от поражённого отдела позвоночника:

Шейный отдел : боль в шее, отдающая в плечо, нарушение чувствительности кожи верхней части спины.

: боль в шее, отдающая в плечо, нарушение чувствительности кожи верхней части спины. Грудной отдел : боль в груди, затруднение дыхания, слабость в руках.

: боль в груди, затруднение дыхания, слабость в руках. Поясничный отдел : боль в пояснице, невозможность разогнуть туловище, снижение чувствительности на ягодицах и бёдрах.

: боль в пояснице, невозможность разогнуть туловище, снижение чувствительности на ягодицах и бёдрах. Крестцовый отдел: боль в ягодицах, иррадиация в бедро, снижение чувствительности кожи.

Основные признаки:

Мышечная слабость, снижение объёма движений.

Потеря тактильной, температурной, болевой и вибрационной чувствительности.

Стадии радикулопатии

Дебют : первые симптомы, разной интенсивности

: первые симптомы, разной интенсивности Прогрессирование : усиление болей, появление новых симптомов.

: усиление болей, появление новых симптомов. Стабилизация : симптоматика сохраняется на одном уровне.

: симптоматика сохраняется на одном уровне. Ремиссия: улучшение состояния.

улучшение состояния. Обострение: возвращение симптомов под воздействием провоцирующих факторов.

Диагностика

Диагностика проводится неврологом и включает:

Опрос и осмотр пациента.

Рентген, КТ или МРТ позвоночника.

Электронейромиографию для оценки проводимости нервов.

Анализы крови и тесты на инфекции помогают выявить причины болезни.



Методы лечения

Лечение радикулопатии включает:

Консервативные методы:

Медикаменты: обезболивающие, противовоспалительные, витамины.

Лечебная физкультура, физиопроцедуры.

Ортопедические устройства для разгрузки позвоночника.

Хирургическое лечение:

Показано при сдавлении корешков опухолью, грыжей или травмах позвоночника.На ранних стадиях применяют протокол экстренной помощи: ограничение движений, устранение провоцирующих факторов, приём обезболивающих препаратов.

Прогноз и профилактика

Своевременное лечение обеспечивает благоприятный прогноз. Без лечения возможны серьёзные осложнения, включая паралич и полную потерю чувствительности.

Профилактика включает:

Регулярную физическую активность и поддержание здорового веса.

Избегание травм, переохлаждений и тяжёлой физической нагрузки.

Обращение к врачу при первых признаках заболевания.

Уточнения

Радикули́т (радикулопатия) — синдром, вызванный поражением корешков спинномозговых нервов. Наиболее характерны проявления радикулита — боли по ходу поражённых нервных корешков и образованных из них нервов, нарушение чувствительности, иногда двигательные расстройства.

