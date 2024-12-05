9 из 10 женщин под угрозой: спасите себя от рака шейки матки

Рак шейки матки — одно из самых распространённых онкологических заболеваний у женщин, представляющее серьёзную угрозу здоровью.

Фото: Openverse by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Борьба с раком

Однако благодаря прогрессу медицины и регулярным обследованиям это заболевание можно предотвратить и успешно лечить.

Основные причины и факторы риска

Главной причиной рака шейки матки является вирус папилломы человека (ВПЧ) онкогенных типов, особенно 16 и 18 генотипов. Основные факторы риска включают:

Частую смену половых партнёров.

Отказ от барьерных методов контрацепции.

Снижение иммунитета.

Это заболевание чаще всего поражает женщин в возрасте от 15 до 44 лет, что делает его особенно опасным для молодых женщин.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Ранние стадии рака шейки матки могут протекать бессимптомно, но в дальнейшем могут проявиться:

Аномальные выделения и кровотечения, особенно после полового акта.

Боли внизу живота или таза.

Изменения в мочеиспускании или кишечных функциях.

Повышение артериального давления или температуры.

Раннее обнаружение заболевания существенно увеличивает шансы на успешное лечение.

Диагностика рака шейки матки

Эффективная диагностика включает:

Цитологический тест (Пап-тест) : Анализ клеток шейки матки на аномальные изменения.

: Анализ клеток шейки матки на аномальные изменения. Кольпоскопия : Осмотр шейки матки под увеличением с возможностью взятия биопсии.

: Осмотр шейки матки под увеличением с возможностью взятия биопсии. Тест на ВПЧ: Выявление онкогенных типов вируса.

Эти методы позволяют обнаружить патологию на самых ранних стадиях.

Профилактика: ключ к здоровью

Предупредить развитие рака шейки матки можно с помощью следующих мер:

Вакцинация против ВПЧ : рекомендуется девочкам 9-14 лет до начала половой жизни. Она также актуальна для мальчиков, чтобы снизить распространение вируса.

: рекомендуется девочкам 9-14 лет до начала половой жизни. Она также актуальна для мальчиков, чтобы снизить распространение вируса. Регулярные осмотры : ежегодные визиты к гинекологу и Пап-тесты помогают выявить изменения на ранних стадиях.

: ежегодные визиты к гинекологу и Пап-тесты помогают выявить изменения на ранних стадиях. Здоровый образ жизни: правильное питание, отказ от вредных привычек и повышение иммунитета способствуют снижению риска.

Несмотря на серьёзность заболевания, рак шейки матки можно успешно предотвратить благодаря вакцинации, регулярным обследованиям и внимательному отношению к своему здоровью.

Своевременное обращение к врачу — важнейший шаг на пути к здоровью.

Уточнения

Рак ше́йки ма́тки - злокачественное новообразование в области шейки матки.

