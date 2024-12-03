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Спасите свои почки: самые опасные симптомы, которые нельзя пропустить

3:15
Здоровье

Почки выполняют важную роль в очищении организма и поддержании водно-солевого баланса.

Здоровые зубы
Фото: unsplash.com by Lesly B. Juarez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Здоровые зубы

Эти рекомендации помогут сохранить их здоровье и предотвратить заболевания.

Пейте достаточно жидкости

Употребляйте 6–8 стаканов жидкости в сутки, избегая кофеина. Переизбыток кофеина может вызвать обезвоживание, провоцирующее избыточную нагрузку на почки. Пейте равномерно в течение дня, чтобы не перегружать органы.

Своевременно опорожняйте мочевой пузырь

Длительное удержание мочи может привести к скоплению «отходов», создавая риск инфекции. Привычка своевременно опорожнять мочевой пузырь способствует нормальной работе почек.

Получайте достаточно витамина D

Проводите не менее 15 минут на свежем воздухе под солнцем ежедневно. Это помогает синтезировать витамин D, необходимый для работы почек. Избегайте пика солнечной активности, чтобы не повредить кожу.

Контролируйте уровень сахара в крови

Избыток сахара задерживает жидкость в организме, увеличивая нагрузку на почки и риск заболеваний. Снизьте потребление сладкого и соли, чтобы поддерживать здоровье почек и нормализовать давление.

Регулярно занимайтесь физической активностью

Умеренная физическая нагрузка улучшает кровообращение и является профилактикой почечных заболеваний. Пешие прогулки и утренняя гимнастика укрепляют общее здоровье.

Соблюдайте правильную диету

Добавьте в рацион продукты, богатые кальцием и магнием, например, орехи, цельные злаки и зелёные овощи. Они способствуют здоровью костей и почек, улучшая усвоение необходимых элементов.

Регулярно проходите медицинские осмотры

Многие почечные заболевания могут протекать бессимптомно. Своевременная сдача анализов крови и мочи позволяет выявить проблемы на ранней стадии.

С осторожностью используйте обезболивающие

Частое применение препаратов, таких как аспирин или парацетамол, может повредить почки. Консультируйтесь с врачом перед приёмом любых лекарств.

Избегайте стресса

Стрессовые состояния напрямую связаны с хроническими заболеваниями почек. Практики медитации, глубокого дыхания и йога помогают снизить уровень тревожности.

Знайте симптомы почечных заболеваний

  • Будьте внимательны к следующим признакам:
  • Боли в пояснице при мочеиспускании.
  • Изменение цвета или запаха мочи, наличие примесей крови.
  • Отёки на руках, ногах или лице.
  • Отсутствие мочи, недержание или резкое изменение объёма выделяемой мочи.
  • Повышенная температура или артериальное давление, не поддающееся лечению.
  • При наличии этих симптомов обратитесь к врачу для диагностики и лечения.

Профилактика и регулярные обследования помогают избежать серьёзных заболеваний почек.

Сбалансированный рацион, физическая активность и умеренность в приёме лекарств — основа здоровья.

Уточнения

По́чка челове́ка (лат. ren, греч. νεφρός [nephros]) — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию химического гомеостаза организма.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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