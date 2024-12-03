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Диетолог рассказала, какой напиток улучшает настроение и работу мозга

1:54
Здоровье

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова интервью РИА "Новости" рассказала, что обычный какао-напиток может значительно улучшить работу головного мозга. По её словам, регулярное употребление напитков с содержанием какао оказывает положительное влияние на мозговую деятельность, помогая повысить продуктивность и улучшить настроение.

Какао
Фото: commons.wikimedia.org by PICSELI picseli, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Какао

Какао содержит множество полезных веществ, таких как фосфор, калий, магний, железо, а также витамины, включая провитамин А, витамин Е, никотиновую кислоту, тиамин и рибофлавин, которые поддерживают нормальное функционирование организма и способствуют улучшению работы мозга.

В составе какао также есть полифенолы — вещества с мощным антиоксидантным эффектом, которые помогают уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и оказывают положительное воздействие на здоровье сердца и сосудов, что напрямую связано с более эффективной работой мозга.

Кроме того, в какао присутствуют алкалоиды — теобромин и кофеин, которые обладают тонизирующим эффектом, помогают повысить бодрость и улучшить настроение, а также поддерживать концентрацию в течение дня.

Антонина Стародубова также отметила, что тёмный шоколад с высоким содержанием какао (более 75%) может оказывать благоприятное воздействие на организм, способствуя нормализации артериального давления и уровня липидов в крови, а также улучшая память и внимание.

Однако диетолог подчеркнула, что важно соблюдать умеренность, поскольку слишком частое потребление шоколада или какао-напитков может привести к нежелательным последствиям, в том числе лишнему весу. Поэтому лучший подход — есть такие калорийные продукты в разумных количествах.

Уточнения

Теоброми́н (от лат. Theobroma cacao «какао») — алкалоид пуринового ряда, изомерен теофиллину. Бесцветные кристаллы горького вкуса, нерастворимые в воде. Метилксантиновый психостимулятор.

Полифенолы — класс химических соединений, характеризующихся присутствием более чем одной фенольной группы в молекуле.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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