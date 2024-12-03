Как избавиться от налёта на зубах и сохранить здоровую улыбку

2:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кариес зубов — это повреждение твёрдых тканей зуба, приводящее к образованию дефекта в виде полости. Это заболевание формируется под воздействием различных факторов и может возникнуть в любом возрасте.

Фото: flickr.com by Конор Лоулесс, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ В кабинете стоматолога

Причины возникновения кариеса

Общие факторы:

Неправильное питание, дефицит витаминов и минералов.

Соматические заболевания, влияющие на развитие зубов.

Влияние окружающей среды (перегревание, обморожение).

Наследственная предрасположенность.

Местные факторы:

Налёт, содержащий микроорганизмы.

Изменение состава слюны из-за заболеваний.

Снижение устойчивости зубных тканей.

Также кариес может вызывать курение электронных сигарет: жидкости для вейпинга создают благоприятную среду для размножения бактерий.

Симптомы и стадии развития

Кариес может проявляться остро или развиваться хронически. На начальных стадиях симптомы практически отсутствуют, но с прогрессированием болезни возникают:

Болезненные ощущения от холодной, горячей или сладкой пищи.

Зубной налёт и камень.

Пятна на эмали (от белых до коричневых).

При проникновении кариеса в дентин появляется локализованная боль, которая стихает после устранения раздражителя.

Диагностика

Для выявления кариеса используют:

Осмотр и зондирование : стоматолог определяет наличие полостей и пятен.

: стоматолог определяет наличие полостей и пятен. Термопробу : проверяется чувствительность зубов к холоду.

: проверяется чувствительность зубов к холоду. Рентгенодиагностику : выявляются скрытые кариозные полости.

: выявляются скрытые кариозные полости. Люминесцентный метод: ультрафиолет выявляет поражённые участки.

Методы лечения

На ранних стадиях:

Реминерализация с использованием препаратов кальция и фтора.

Профессиональная чистка зубов.

При среднем и глубоком кариесе:

Удаление поражённых тканей с помощью бормашины и последующее пломбирование.

Современные методы, такие как ICON, позволяют лечить кариес без бормашины, если поражена только эмаль.

Профилактика кариеса

Эндогенная профилактика:

Здоровое питание с достаточным содержанием кальция, витаминов A, B, C, D.

Употребление фторированной воды

Экзогенная профилактика:

Использование фторсодержащих паст и ополаскивателей.

Герметизация фиссур.

Своевременное обращение к стоматологу позволяет избежать осложнений: пульпита, периодонтита и других серьёзных заболеваний.

Уточнения

Ка́риес (лат caries "гниение") — сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.

