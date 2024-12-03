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Как избавиться от налёта на зубах и сохранить здоровую улыбку

2:40
Здоровье

Кариес зубов — это повреждение твёрдых тканей зуба, приводящее к образованию дефекта в виде полости. Это заболевание формируется под воздействием различных факторов и может возникнуть в любом возрасте.

В кабинете стоматолога
Фото: flickr.com by Конор Лоулесс, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
В кабинете стоматолога

Причины возникновения кариеса

Общие факторы:

  • Неправильное питание, дефицит витаминов и минералов.
  • Соматические заболевания, влияющие на развитие зубов.
  • Влияние окружающей среды (перегревание, обморожение).
  • Наследственная предрасположенность.

Местные факторы:

  • Налёт, содержащий микроорганизмы.
  • Изменение состава слюны из-за заболеваний.
  • Снижение устойчивости зубных тканей.

Также кариес может вызывать курение электронных сигарет: жидкости для вейпинга создают благоприятную среду для размножения бактерий.

Симптомы и стадии развития

Кариес может проявляться остро или развиваться хронически. На начальных стадиях симптомы практически отсутствуют, но с прогрессированием болезни возникают:

  • Болезненные ощущения от холодной, горячей или сладкой пищи.
  • Зубной налёт и камень.
  • Пятна на эмали (от белых до коричневых).

При проникновении кариеса в дентин появляется локализованная боль, которая стихает после устранения раздражителя.

Диагностика

Для выявления кариеса используют:

  • Осмотр и зондирование: стоматолог определяет наличие полостей и пятен.
  • Термопробу: проверяется чувствительность зубов к холоду.
  • Рентгенодиагностику: выявляются скрытые кариозные полости.
  • Люминесцентный метод: ультрафиолет выявляет поражённые участки.

Методы лечения

На ранних стадиях:

  • Реминерализация с использованием препаратов кальция и фтора.
  • Профессиональная чистка зубов.

При среднем и глубоком кариесе:

  • Удаление поражённых тканей с помощью бормашины и последующее пломбирование.
  • Современные методы, такие как ICON, позволяют лечить кариес без бормашины, если поражена только эмаль.

Профилактика кариеса

Эндогенная профилактика:

  • Здоровое питание с достаточным содержанием кальция, витаминов A, B, C, D.
  • Употребление фторированной воды

Экзогенная профилактика:

  • Использование фторсодержащих паст и ополаскивателей.
  • Герметизация фиссур.

Своевременное обращение к стоматологу позволяет избежать осложнений: пульпита, периодонтита и других серьёзных заболеваний.

Уточнения

Ка́риес (лат caries "гниение") — сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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