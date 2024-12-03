Как избавиться от налёта на зубах и сохранить здоровую улыбку

Кариес зубов — это повреждение твёрдых тканей зуба, приводящее к образованию дефекта в виде полости. Это заболевание формируется под воздействием различных факторов и может возникнуть в любом возрасте.
Фото: flickr.com by Конор Лоулесс, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
В кабинете стоматолога
Причины возникновения кариеса
Общие факторы:
Неправильное питание, дефицит витаминов и минералов.
Соматические заболевания, влияющие на развитие зубов.
Влияние окружающей среды (перегревание, обморожение).
Наследственная предрасположенность.
Местные факторы:
Налёт, содержащий микроорганизмы.
Изменение состава слюны из-за заболеваний.
Снижение устойчивости зубных тканей.
Также кариес может вызывать курение электронных сигарет: жидкости для вейпинга создают благоприятную среду для размножения бактерий.
Симптомы и стадии развития
Кариес может проявляться остро или развиваться хронически. На начальных стадиях симптомы практически отсутствуют, но с прогрессированием болезни возникают:
Болезненные ощущения от холодной, горячей или сладкой пищи.
Зубной налёт и камень.
Пятна на эмали (от белых до коричневых).
При проникновении кариеса в дентин появляется локализованная боль, которая стихает после устранения раздражителя.
Диагностика
Для выявления кариеса используют:
Осмотри зондирование: стоматолог определяет наличие полостей и пятен.
Термопробу: проверяется чувствительность зубов к холоду.
Реминерализация с использованием препаратов кальция и фтора.
Профессиональная чистка зубов.
При среднем и глубоком кариесе:
Удаление поражённых тканей с помощью бормашины и последующее пломбирование.
Современные методы, такие как ICON, позволяют лечить кариес без бормашины, если поражена только эмаль.
Профилактика кариеса
Эндогенная профилактика:
Здоровое питание с достаточным содержанием кальция, витаминов A, B, C, D.
Употребление фторированной воды
Экзогенная профилактика:
Использование фторсодержащих паст и ополаскивателей.
Герметизация фиссур.
Своевременное обращение к стоматологу позволяет избежать осложнений: пульпита, периодонтита и других серьёзных заболеваний.
Уточнения
Ка́риес (латcaries "гниение") — сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.
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