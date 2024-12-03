Диетолог назвала напиток, который улучшает настроение и работу мозга

Обычный напиток на основе какао способен существенно улучшить работу мозга. Об этом сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
Она отметила, что регулярное употребление какао-напитков оказывает благоприятное воздействие на умственную деятельность, способствуя повышению продуктивности и улучшению настроения.
Какао богато полезными веществами, включая фосфор, калий, магний, железо, а также всевозможные витамины, такие как провитамин А, витамин Е, никотиновую кислоту, тиамин и рибофлавин, передает РИА Новости.
Важно упомянуть, что в какао содержатся полифенолы — соединения, обладающие сильными антиоксидантными свойствами. Эти вещества могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, что, в свою очередь, способствует улучшению общего состояния здоровья.
Кака́о — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma). Ранее этот род включался в семейство Стеркулиевые (Sterculiaceae), сейчас его относят к подсемейству Byttnerioideae семейства Мальвовые (Malvaceae).
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