Диетолог назвала напиток, который улучшает настроение и работу мозга

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Обычный напиток на основе какао способен существенно улучшить работу мозга. Об этом сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Фото: unsplash.com by freddie marriage, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чашка кофе

Она отметила, что регулярное употребление какао-напитков оказывает благоприятное воздействие на умственную деятельность, способствуя повышению продуктивности и улучшению настроения.

Какао богато полезными веществами, включая фосфор, калий, магний, железо, а также всевозможные витамины, такие как провитамин А, витамин Е, никотиновую кислоту, тиамин и рибофлавин, передает РИА Новости.

Важно упомянуть, что в какао содержатся полифенолы — соединения, обладающие сильными антиоксидантными свойствами. Эти вещества могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, что, в свою очередь, способствует улучшению общего состояния здоровья.

Уточнения

Кака́о — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma). Ранее этот род включался в семейство Стеркулиевые (Sterculiaceae), сейчас его относят к подсемейству Byttnerioideae семейства Мальвовые (Malvaceae).



