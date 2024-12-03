Эксперты рассказали, как распознать опасный и тихий рак

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) опубликовала важную информацию о симптомах рака поджелудочной железы, одного из самых опасных и трудно диагностируемых заболеваний. Специалисты предупредили о характерных признаках этой болезни, которая может развиваться как в агрессивной, так и в более тихой форме, не давая очевидных сигналов на ранних стадиях.

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По словам экспертов NHS, одним из самых заметных симптомов является желтизна кожи и белков глаз, которая может быть проявлением того, что печень испытывает нагрузку.

Кроме того, рак поджелудочной железы часто сопровождается высокой температурой, чувством жара или озноба, которые можно ошибочно посчитать проявлениями простуды или гриппа.

Врачи также советуют обратить внимание на изменения в стуле, такие как диарея или запоры, которые иногда связаны с расстройствами работы поджелудочной железы. Боль в верхней части живота, отдающая в спину, особенно после еды, также является тревожным симптомом.

Потеря аппетита или необъяснимое похудение, чувство усталости, слабости и постоянного упадка сил — все эти симптомы могут указывать на развитие опухоли в поджелудочной железе.

Рак поджелудочной железы может вызывать тошноту, рвоту и другие расстройства желудка, которые можно спутать с гастритом или пищевым отравлением. Важно понимать, что при длительных болевых ощущениях необходимо обратиться к врачу.

Среди других возможных признаков — зуд кожи, потемнение мочи и изменения в цвете кала, которые часто возникают при нарушениях в работе печени, связанных с раковыми процессами в поджелудочной железе.

Важно помнить, что наличие одного или нескольких из этих признаков не означает непременно наличие рака. Однако если они сохраняются или ухудшаются, врачи рекомендуют пройти медицинское обследование.

Уточнения

Поджелу́дочная железа́ (лат. pancreas) — крупный орган пищеварительной системы животных и человека, обладающий внешнесекреторной (экзокринной) и внутрисекреторной (эндокринной) функциями.

