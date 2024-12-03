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Депрессия у близких: как поддержать и помочь

3:28
Здоровье

Депрессия — это не просто плохое настроение, а серьёзное заболевание, которое требует своевременной диагностики и лечения.

Женщина
Фото: https://pixabay.com by pixabay user 422694 (Amousey), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина

К сожалению, в России культура обращения за психологической помощью недостаточно развита, что ведёт к тяжёлым последствиям, включая самоубийства.

Почему депрессия — это болезнь

Часто люди путают депрессию с временной грустью или меланхолией. Однако депрессия имеет чёткие симптомы, требует профессиональной помощи и может привести к тяжёлым осложнениям.

Это официальное заболевание, которое может развиться у любого человека. Развитию депрессии в большей степени подвержены люди, пережившие драматические обстоятельств, например, утрату, развод, увольнение.

Причины депрессии

  • Тяжёлые жизненные события: развод, смерть близких, профессиональные неудачи.
  • Наследственная предрасположенность: случаи депрессии в семье.
  • Хронические заболевания: рак, болезни сердца, инвалидность.
  • Лекарственные препараты: некоторые средства для похудения, наркотики, алкоголь.

Как распознать депрессию

Ключевые симптомы

  • Полная потеря интереса к жизни.
  • Подавленное настроение в течение нескольких недель или месяцев.
  • Замкнутость, избегание общения.
  • Утрата работоспособности, сложности в учёбе или личной жизни.
  • Снижение аппетита, бессонница или чрезмерная сонливость.

Важно: депрессия часто протекает без ярко выраженных эмоций, таких как слёзы или истерики. Больной может казаться спокойным, но при этом страдать изнутри.

Почему депрессию нельзя игнорировать

Депрессия — основная причина самоубийств. Человек в состоянии депрессии может не верить в возможность излечения и воспринимать суицид как способ прекратить страдания. Поэтому важно вовремя обратиться к специалисту.

Лечение депрессии

Лечение зависит от степени тяжести заболевания.

Лёгкая депрессия

  • Рекомендации по физической активности.
  • Общение с психологом.

Среднетяжёлая и тяжёлая депрессия

  • Назначение антидепрессантов (по рецепту врача).
  • Регулярное наблюдение у психиатра.

Эффект от антидепрессантов развивается постепенно, но уже через месяц большинство пациентов отмечают улучшение состояния.

Приём таких препаратов безопасен и может продолжаться годами, если это необходимо.

Важно: депрессия — уважительная причина для получения больничного. Работодатель не имеет права требовать подробностей о вашем состоянии или дискриминировать вас.

Как помочь близкому человеку

  • Не игнорируйте симптомы.
  • Поддержите морально, но не пытайтесь "вылечить" сами.
  • Помогите организовать визит к психиатру или психологу.
  • Напоминайте, что обращаться за помощью, — это нормально.

Профилактика депрессии

  • Поддерживайте здоровый образ жизни: сон, правильное питание, физическая активность.
  • Избегайте чрезмерных стрессов, учитесь управлять эмоциями.
  • Регулярно общайтесь с близкими людьми, находите время для отдыха.
  • Обращайтесь к врачам при первых признаках недомогания.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo "давить (вниз), подавить") — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Захаров Александр
Ведет прием по вопросам решения и выхода из различных психологических проблем, работает с различными зависимостями, в том числе эмоциональной зависимостью
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