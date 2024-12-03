Депрессия у близких: как поддержать и помочь

3:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Депрессия — это не просто плохое настроение, а серьёзное заболевание, которое требует своевременной диагностики и лечения.

Фото: https://pixabay.com by pixabay user 422694 (Amousey), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина

К сожалению, в России культура обращения за психологической помощью недостаточно развита, что ведёт к тяжёлым последствиям, включая самоубийства.

Почему депрессия — это болезнь

Часто люди путают депрессию с временной грустью или меланхолией. Однако депрессия имеет чёткие симптомы, требует профессиональной помощи и может привести к тяжёлым осложнениям.

Это официальное заболевание, которое может развиться у любого человека. Развитию депрессии в большей степени подвержены люди, пережившие драматические обстоятельств, например, утрату, развод, увольнение.

Причины депрессии

Тяжёлые жизненные события : развод, смерть близких, профессиональные неудачи.

: развод, смерть близких, профессиональные неудачи. Наследственная предрасположенность : случаи депрессии в семье.

: случаи депрессии в семье. Хронические заболевания : рак, болезни сердца, инвалидность.

: рак, болезни сердца, инвалидность. Лекарственные препараты: некоторые средства для похудения, наркотики, алкоголь.

Как распознать депрессию

Ключевые симптомы

Полная потеря интереса к жизни.

Подавленное настроение в течение нескольких недель или месяцев.

Замкнутость, избегание общения.

Утрата работоспособности, сложности в учёбе или личной жизни.

Снижение аппетита, бессонница или чрезмерная сонливость.

Важно: депрессия часто протекает без ярко выраженных эмоций, таких как слёзы или истерики. Больной может казаться спокойным, но при этом страдать изнутри.

Почему депрессию нельзя игнорировать

Депрессия — основная причина самоубийств. Человек в состоянии депрессии может не верить в возможность излечения и воспринимать суицид как способ прекратить страдания. Поэтому важно вовремя обратиться к специалисту.

Лечение депрессии

Лечение зависит от степени тяжести заболевания.

Лёгкая депрессия

Рекомендации по физической активности.

Общение с психологом.

Среднетяжёлая и тяжёлая депрессия

Назначение антидепрессантов (по рецепту врача).

Регулярное наблюдение у психиатра.

Эффект от антидепрессантов развивается постепенно, но уже через месяц большинство пациентов отмечают улучшение состояния.

Приём таких препаратов безопасен и может продолжаться годами, если это необходимо.

Важно: депрессия — уважительная причина для получения больничного. Работодатель не имеет права требовать подробностей о вашем состоянии или дискриминировать вас.

Как помочь близкому человеку

Не игнорируйте симптомы.

Поддержите морально, но не пытайтесь "вылечить" сами.

Помогите организовать визит к психиатру или психологу.

Напоминайте, что обращаться за помощью, — это нормально.

Профилактика депрессии

Поддерживайте здоровый образ жизни: сон, правильное питание, физическая активность.

Избегайте чрезмерных стрессов, учитесь управлять эмоциями.

Регулярно общайтесь с близкими людьми, находите время для отдыха.

Обращайтесь к врачам при первых признаках недомогания.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo "давить (вниз), подавить") — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

