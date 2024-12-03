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Врач рассказала, чем полезна квашеная капуста

1:25
Здоровье

Врач-диетолог из Калининграда Марина Степаненко рассказала о полезных свойствах квашеной капусты, сообщает "Царьград".

Капуста
Фото: ru.freepik.com by timolina
Капуста

По словам специалиста, квашеная капуста богата витамином C, витаминами группы B, кальцием, йодом, железом, селеном и цинком, которые необходимы для поддержания здоровья.

Марина Степаненко подчеркнула, что для получения максимальной пользы от квашеной капусты следует употреблять её в умеренных количествах — около 150-200 граммов в день. Однако людям с повышенной кислотностью желудка, обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта и ограничениями на потребление соли следует быть осторожными при употреблении этого продукта.

Диетолог также посоветовала готовить квашеную капусту самостоятельно, чтобы избежать добавления вредных веществ, таких как консерванты и уксус.

По мнению Марины Степаненко, детям можно начинать давать квашеную капусту с 6-7 лет, но если ребёнок проявляет интерес к этому продукту раньше, можно попробовать дать ему немного, внимательно наблюдая за реакцией организма.

Марина Степаненко также считает, что дети могут быть заинтересованы в квашеной капусте из-за естественной для их возраста пониженной кислотности желудка, и в этом случае организм может пытаться компенсировать недостаток кислоты.

Уточнения

Пищевари́тельный тракт желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ), пищева́я трубка — пищеварительная система органов настоящих многоклеточных животных, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и выведения из организма непереваренных остатков.

Кисло́тность желу́дочного со́ка — характеристика концентрации соляной кислоты в желудочном соке.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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