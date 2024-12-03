Врач объяснила, чем опасно мороженое для здоровья

Регулярное употребление мороженого может привести к увеличению риска развития диабета. Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова, в разговоре с сайтом aif.ru подчеркнула, что ежедневное употребление даже одной порции мороженого может приблизить человека к этому диагнозу.
По словам эксперта, если человек съедает одно мороженое в неделю летом, это вряд ли принесёт существенный вред. Однако ежедневное употребление этого лакомства, особенно в нескольких порциях, вредно и может увеличить факторы риска.
Зухра Павлова также отметила, что даже самая полезная еда может быть вредной, если её употреблять в избытке.
Эндокринолог подчеркнула, что любая пища, поступающая в организм в избытке, особенно калорийная, будет способствовать набору жировой ткани и увеличивать вероятность развития диабета. Например, у людей с морбидным ожирением и индексом массы тела больше 40 вероятность развития диабета составляет 95-100%, и в такой ситуации особенно важно не переедать.
Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.
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