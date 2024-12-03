Насморк, который убивает: узнайте, как не стать жертвой гайморита

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3:26
Здоровье

Гайморит, или верхнечелюстной синусит, — это воспаление слизистой оболочки гайморовых пазух.

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Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nasal_Spray_(46057881342).jpg by NIAID
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Эти пазухи расположены в верхней челюсти по обе стороны носа и играют роль в увлажнении и согревании вдыхаемого воздуха.

Заболевание может протекать в острой или хронической форме и часто развивается как осложнение после ОРВИ.

Причины и виды гайморита

Основные причины

  • Вирусы (90-98% случаев острого гайморита).
  • Бактерии (чаще в хронической форме) ж
  • Аллергия.
  • Аномалии строения носовой полости.
  • Загрязнённый воздух, табачный дым.
  • Снижение иммунитета (диабет, ВИЧ).

Виды гайморита

  • По причине возникновения: вирусный, бактериальный, грибковый, аллергический, травматический.
  • По характеру поражения: односторонний или двусторонний.
  • По форме: экссудативные (катаральные, гнойные) и продуктивные (полипозные).

Симптомы гайморита

Острый гайморит

  • Гнойные или слизистые выделения из носа.
  • Боль и тяжесть в области лица, усиливающиеся при наклоне головы.
  • Заложенность носа и потеря обоняния.
  • Лихорадка (до 38 °C и выше).
  • Сухой кашель, особенно ночью.

Хронический гайморит

  • Менее выраженные симптомы, включая умеренную боль и выделения из носа;
    Периодические обострения.
  • Симптомы сопутствующих заболеваний (например, аллергического ринита или полипов).

Диагностика гайморита

Диагностика проводится на основании осмотра и дополнительных методов:

  • Риноскопия: осмотр носовых ходов.
  • Рентгенография или КТ: затемнение в области пазух.
  • Мазок из носа: определение флоры и чувствительности к антибиотикам.
  • Общий анализ крови: выявление воспалительных изменений.

Лечение гайморита

Консервативная терапия:

  • Промывание носа: солевые растворы или антисептики.
  • Сосудосуживающие препараты: снимают отёк и облегчают дыхание (не более 5 дней).
  • Глюкокортикоиды: уменьшают воспаление и отёчность.
  • Муколитики: разжижают слизь, способствуя её выведению.
  • Антибиотики: при бактериальной инфекции, определяемой по симптомам и анализам.

Инвазивные методы:

  • Пункция пазух: удаление гноя и введение лекарств.
  • ЯМИК-промывание: удаление содержимого пазухи с помощью специального катетера.

Дополнительные методы:

  • Физиотерапия: УФ-облучение, лазерная терапия.
  • Жаропонижающие и обезболивающие препараты при необходимости.

Осложнения гайморита

Если гайморит не лечить, воспаление может распространиться на соседние органы:

  • Менингит или менингоэнцефалит.
  • Острый отит.
  • Сепсис.
  • Воспаление тканей вокруг глаз.
  • Тромбоз кавернозного синуса.

Профилактика гайморита

Чтобы предотвратить гайморит, важно:

  • Соблюдать режим сна и питания.
  • Лечить хронические очаги инфекции.
  • Использовать увлажнитель воздуха.
  • Избегать курения и контактов с больными ОРВИ.
  • Регулярно промывать нос солевыми растворами при простуде.

Уточнения

Синуси́т (новолат. sinusitis, от лат. sinus - пазуха и лат. -itis - суффикс, означающий воспаление; синонимы: синуи́т, ри́носинусит) — воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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