Насморк, который убивает: узнайте, как не стать жертвой гайморита
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03.12.2024 17:39
Гайморит, или верхнечелюстной синусит, — это воспаление слизистой оболочки гайморовых пазух.
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nasal_Spray_(46057881342).jpg by NIAID
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Эти пазухи расположены в верхней челюсти по обе стороны носа и играют роль в увлажнении и согревании вдыхаемого воздуха.
Заболевание может протекать в острой или хронической форме и часто развивается как осложнение после ОРВИ.
Причины и виды гайморита
Основные причины
Вирусы (90-98% случаев острого гайморита).
Бактерии (чаще в хронической форме) ж
Аллергия.
Аномалии строения носовой полости.
Загрязнённый воздух, табачный дым.
Снижение иммунитета (диабет, ВИЧ).
Виды гайморита
По причине возникновения: вирусный, бактериальный, грибковый, аллергический, травматический.
По характеру поражения: односторонний или двусторонний.
По форме: экссудативные (катаральные, гнойные) и продуктивные (полипозные). Симптомы гайморита
Острый гайморит
Гнойные или слизистые выделения из носа.
Боль и тяжесть в области лица, усиливающиеся при наклоне головы.
Заложенность носа и потеря обоняния.
Лихорадка (до 38 °C и выше).
Сухой кашель, особенно ночью.
Хронический гайморит
Менее выраженные симптомы, включая умеренную боль и выделения из носа;
Периодические обострения. Симптомы сопутствующих заболеваний (например, аллергического ринита или полипов).
Диагностика гайморита
Диагностика проводится на основании осмотра и дополнительных методов:
Риноскопия: осмотр носовых ходов.
Рентгенография или КТ: затемнение в области пазух.
Мазок из носа: определение флоры и чувствительности к антибиотикам.
Общий анализ крови: выявление воспалительных изменений. Лечение гайморита
Консервативная терапия:
Промывание носа: солевые растворы или антисептики.
Сосудосуживающие препараты: снимают отёк и облегчают дыхание (не более 5 дней).
Глюкокортикоиды: уменьшают воспаление и отёчность.
Муколитики: разжижают слизь, способствуя её выведению.
Антибиотики: при бактериальной инфекции, определяемой по симптомам и анализам.
Инвазивные методы:
Пункция пазух: удаление гноя и введение лекарств.
ЯМИК-промывание: удаление содержимого пазухи с помощью специального катетера.
Дополнительные методы:
Физиотерапия: УФ-облучение, лазерная терапия.
Жаропонижающие и обезболивающие препараты при необходимости. Осложнения гайморита
Если гайморит не лечить, воспаление может распространиться на соседние органы:
Менингит или менингоэнцефалит.
Острый отит.
Сепсис.
Воспаление тканей вокруг глаз.
Тромбоз кавернозного синуса.
Профилактика гайморита
Чтобы предотвратить гайморит, важно:
Соблюдать режим сна и питания.
Лечить хронические очаги инфекции.
Использовать увлажнитель воздуха.
Избегать курения и контактов с больными ОРВИ.
Регулярно промывать нос солевыми растворами при простуде.
Уточнения
(новолат. Синуси́т sinusitis, от лат. sinus - пазуха и лат. -itis - суффикс, означающий воспаление; синонимы: синуи́т, ри́носинусит) — воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа.
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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)