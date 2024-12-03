Насморк, который убивает: узнайте, как не стать жертвой гайморита

3:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гайморит, или верхнечелюстной синусит, — это воспаление слизистой оболочки гайморовых пазух.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nasal_Spray_(46057881342).jpg by NIAID Когда вы перестаете быть заразным при гриппе? Ответ эксперта

Эти пазухи расположены в верхней челюсти по обе стороны носа и играют роль в увлажнении и согревании вдыхаемого воздуха.

Заболевание может протекать в острой или хронической форме и часто развивается как осложнение после ОРВИ.

Причины и виды гайморита

Основные причины

Вирусы (90-98% случаев острого гайморита).

Бактерии (чаще в хронической форме) ж

Аллергия.

Аномалии строения носовой полости.

Загрязнённый воздух, табачный дым.

Снижение иммунитета (диабет, ВИЧ).

Виды гайморита

По причине возникновения : вирусный, бактериальный, грибковый, аллергический, травматический.

: вирусный, бактериальный, грибковый, аллергический, травматический. По характеру поражения : односторонний или двусторонний.

: односторонний или двусторонний. По форме: экссудативные (катаральные, гнойные) и продуктивные (полипозные).

Симптомы гайморита

Острый гайморит

Гнойные или слизистые выделения из носа.

Боль и тяжесть в области лица, усиливающиеся при наклоне головы.

Заложенность носа и потеря обоняния.

Лихорадка (до 38 °C и выше).

Сухой кашель, особенно ночью.

Хронический гайморит

Менее выраженные симптомы, включая умеренную боль и выделения из носа;

Периодические обострения.

Периодические обострения. Симптомы сопутствующих заболеваний (например, аллергического ринита или полипов).

Диагностика гайморита

Диагностика проводится на основании осмотра и дополнительных методов:

Риноскопия : осмотр носовых ходов.

: осмотр носовых ходов. Рентгенография или КТ : затемнение в области пазух.

: затемнение в области пазух. Мазок из нос а: определение флоры и чувствительности к антибиотикам.

а: определение флоры и чувствительности к антибиотикам. Общий анализ крови: выявление воспалительных изменений.

Лечение гайморита

Консервативная терапия:

Промывание носа : солевые растворы или антисептики.

: солевые растворы или антисептики. Сосудосуживающие препараты : снимают отёк и облегчают дыхание (не более 5 дней).

: снимают отёк и облегчают дыхание (не более 5 дней). Глюкокортикоиды : уменьшают воспаление и отёчность.

: уменьшают воспаление и отёчность. Муколитики: разжижают слизь, способствуя её выведению.

разжижают слизь, способствуя её выведению. Антибиотики: при бактериальной инфекции, определяемой по симптомам и анализам.

Инвазивные методы:

Пункция пазух : удаление гноя и введение лекарств.

: удаление гноя и введение лекарств. ЯМИК-промывание: удаление содержимого пазухи с помощью специального катетера.

Дополнительные методы:

Физиотерапия : УФ-облучение, лазерная терапия.

: УФ-облучение, лазерная терапия. Жаропонижающие и обезболивающие препараты при необходимости.

Осложнения гайморита

Если гайморит не лечить, воспаление может распространиться на соседние органы:

Менингит или менингоэнцефалит.

Острый отит.

Сепсис.

Воспаление тканей вокруг глаз.

Тромбоз кавернозного синуса.

Профилактика гайморита

Чтобы предотвратить гайморит, важно:

Соблюдать режим сна и питания.

Лечить хронические очаги инфекции.

Использовать увлажнитель воздуха.

Избегать курения и контактов с больными ОРВИ.

Регулярно промывать нос солевыми растворами при простуде.

Уточнения

Синуси́т (новолат. sinusitis, от лат. sinus - пазуха и лат. -itis - суффикс, означающий воспаление; синонимы: синуи́т, ри́носинусит) — воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа.

