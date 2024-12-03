Лечение варикоза без операции: миф или реальность
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03.12.2024 16:29
Варикозное расширение вен, или варикоз, представляет собой патологию, при которой стенки вен истончаются, образуются выпячивания — узлы, а клапаны перестают нормально функционировать.
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Носки
Чаще всего заболевание поражает вены ног, но может проявляться и в других частях тела, таких как таз, пищевод или мошонка.
Механизм развития варикоза
В норме кровь движется по венам к сердцу благодаря венозным клапанам, которые препятствуют её обратному току.
При варикозе эти клапаны повреждаются, что вызывает застой крови. Со временем стенки вен деформируются, появляются расширения и узлы, которые становятся заметны на поверхности кожи.
Факторы, способствующие развитию варикоза:
Наследственность: у 25% пациентов есть генетическая предрасположенность.
Лишний вес: увеличивает нагрузку на вены.
Беременность: гормональные изменения и повышение внутрибрюшного давления.
Малоподвижный образ жизни: недостаток физической активности замедляет кровоток.
Возраст: с годами венозные клапаны изнашиваются.
Гормональные изменения: менопауза, беременность, приём гормональных препаратов. Симптомы варикозной болезни
К основным проявлениям относятся:
Ощущение тяжести и боли в ногах, усиливающееся к вечеру.
Покалывание, жжение и зуд в области изменённых вен.
Судороги в мышцах ног, особенно ночью.
Отёки голеней и стоп.
Появление видимых синюшных вен и узлов.
Симптомы могут быть выражены по-разному: иногда даже небольшие изменения вызывают сильный дискомфорт, а в других случаях крупные варикозные узлы почти не беспокоят.
Осложнения варикоза
При отсутствии лечения возможны следующие осложнения:
Тромбофлебит: воспаление стенок вен с образованием тромбов.
Трофические язвы: открытые ранки на голенях из-за нарушения кровообращения.
Кровотечения: возникают при повреждении варикозных вен. Диагностика варикоза
Диагноз ставится на основании осмотра и дополнительных исследований, таких как:
УЗИ сосудов: оценка состояния вен, клапанов и кровотока.
Флебография: рентгенологическое исследование вен.
Лабораторные анализы: проверка свёртываемости крови и исключение сопутствующих заболеваний. Методы лечения варикоза
Неинвазивные методы
Компрессионная терапия: использование специальных чулок для улучшения кровообращения.
Медикаменты: флеботропные препараты, уменьшающие воспаление и улучшающие тонус вен.
Образ жизни: умеренные физические нагрузки, контроль веса, отказ от курения и алкоголя. Инвазивные методы
Склеротерапия: введение в вену раствора, который "склеивает" её стенки. Лазерная или радиочастотная облитерация: запаивание вены при помощи тепловой энергии.
Флебэктомия: хирургическое удаление варикозно изменённых вен. Профилактика варикозной болезни
Чтобы избежать варикоза, важно соблюдать простые правила:
Регулярно двигаться: прогулки, плавание, гимнастика для ног.
Контролировать вес и питаться правильно.
Носить удобную обувь с низким каблуком.
Избегать долгого стояния или сидения без движения.
Использовать прохладный душ для поддержания тонуса сосудов. Уточнения
Варико́зное расширение вен варико́з - часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование "узлов" — аневризмоподобных локальных расширений.
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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Колхидова Алина
Проводит рентгенологические обследования в пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии, урологии, гинекологии, отоларингологии, неврологии, травматологии, ревматологии, эндокринологии, педиатрии маммологии, хирургии