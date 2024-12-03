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Лечение варикоза без операции: миф или реальность

3:39
Здоровье

Варикозное расширение вен, или варикоз, представляет собой патологию, при которой стенки вен истончаются, образуются выпячивания — узлы, а клапаны перестают нормально функционировать.

Носки
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Носки

Чаще всего заболевание поражает вены ног, но может проявляться и в других частях тела, таких как таз, пищевод или мошонка.

Механизм развития варикоза

В норме кровь движется по венам к сердцу благодаря венозным клапанам, которые препятствуют её обратному току.

При варикозе эти клапаны повреждаются, что вызывает застой крови. Со временем стенки вен деформируются, появляются расширения и узлы, которые становятся заметны на поверхности кожи.

Факторы, способствующие развитию варикоза:

  • Наследственность: у 25% пациентов есть генетическая предрасположенность.
  • Лишний вес: увеличивает нагрузку на вены.
  • Беременность: гормональные изменения и повышение внутрибрюшного давления.
  • Малоподвижный образ жизни: недостаток физической активности замедляет кровоток.
  • Возраст: с годами венозные клапаны изнашиваются.
  • Гормональные изменения: менопауза, беременность, приём гормональных препаратов.

Симптомы варикозной болезни

К основным проявлениям относятся:

  • Ощущение тяжести и боли в ногах, усиливающееся к вечеру.
  • Покалывание, жжение и зуд в области изменённых вен.
  • Судороги в мышцах ног, особенно ночью.
  • Отёки голеней и стоп.
  • Появление видимых синюшных вен и узлов.

Симптомы могут быть выражены по-разному: иногда даже небольшие изменения вызывают сильный дискомфорт, а в других случаях крупные варикозные узлы почти не беспокоят.

Осложнения варикоза

При отсутствии лечения возможны следующие осложнения:

  • Тромбофлебит: воспаление стенок вен с образованием тромбов.
  • Трофические язвы: открытые ранки на голенях из-за нарушения кровообращения.
  • Кровотечения: возникают при повреждении варикозных вен.

Диагностика варикоза

Диагноз ставится на основании осмотра и дополнительных исследований, таких как:

  • УЗИ сосудов: оценка состояния вен, клапанов и кровотока.
  • Флебография: рентгенологическое исследование вен.
  • Лабораторные анализы: проверка свёртываемости крови и исключение сопутствующих заболеваний.

Методы лечения варикоза

Неинвазивные методы

  • Компрессионная терапия: использование специальных чулок для улучшения кровообращения.
  • Медикаменты: флеботропные препараты, уменьшающие воспаление и улучшающие тонус вен.
  • Образ жизни: умеренные физические нагрузки, контроль веса, отказ от курения и алкоголя.

Инвазивные методы

  • Склеротерапия: введение в вену раствора, который "склеивает" её стенки.
    Лазерная или радиочастотная облитерация: запаивание вены при помощи тепловой энергии.
  • Флебэктомия: хирургическое удаление варикозно изменённых вен.

Профилактика варикозной болезни

Чтобы избежать варикоза, важно соблюдать простые правила:

  • Регулярно двигаться: прогулки, плавание, гимнастика для ног.
  • Контролировать вес и питаться правильно.
  • Носить удобную обувь с низким каблуком.
  • Избегать долгого стояния или сидения без движения.
  • Использовать прохладный душ для поддержания тонуса сосудов.

Уточнения

Варико́зное расширение вен варико́з - часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование "узлов" — аневризмоподобных локальных расширений.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Колхидова Алина
Проводит рентгенологические обследования в пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии, урологии, гинекологии, отоларингологии, неврологии, травматологии, ревматологии, эндокринологии, педиатрии маммологии, хирургии
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