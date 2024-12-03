Лечение варикоза без операции: миф или реальность

3:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Варикозное расширение вен, или варикоз, представляет собой патологию, при которой стенки вен истончаются, образуются выпячивания — узлы, а клапаны перестают нормально функционировать.

Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Носки

Чаще всего заболевание поражает вены ног, но может проявляться и в других частях тела, таких как таз, пищевод или мошонка.

Механизм развития варикоза

В норме кровь движется по венам к сердцу благодаря венозным клапанам, которые препятствуют её обратному току.

При варикозе эти клапаны повреждаются, что вызывает застой крови. Со временем стенки вен деформируются, появляются расширения и узлы, которые становятся заметны на поверхности кожи.

Факторы, способствующие развитию варикоза:

Наследственность : у 25% пациентов есть генетическая предрасположенность.

: у 25% пациентов есть генетическая предрасположенность. Лишний вес : увеличивает нагрузку на вены.

: увеличивает нагрузку на вены. Беременность : гормональные изменения и повышение внутрибрюшного давления.

: гормональные изменения и повышение внутрибрюшного давления. Малоподвижный образ жизни : недостаток физической активности замедляет кровоток.

: недостаток физической активности замедляет кровоток. Возраст : с годами венозные клапаны изнашиваются.

: с годами венозные клапаны изнашиваются. Гормональные изменения: менопауза, беременность, приём гормональных препаратов.

Симптомы варикозной болезни

К основным проявлениям относятся:

Ощущение тяжести и боли в ногах, усиливающееся к вечеру.

Покалывание, жжение и зуд в области изменённых вен.

Судороги в мышцах ног, особенно ночью.

Отёки голеней и стоп.

Появление видимых синюшных вен и узлов.

Симптомы могут быть выражены по-разному: иногда даже небольшие изменения вызывают сильный дискомфорт, а в других случаях крупные варикозные узлы почти не беспокоят.

Осложнения варикоза

При отсутствии лечения возможны следующие осложнения:

Тромбофлебит : воспаление стенок вен с образованием тромбов.

: воспаление стенок вен с образованием тромбов. Трофические язвы : открытые ранки на голенях из-за нарушения кровообращения.

: открытые ранки на голенях из-за нарушения кровообращения. Кровотечения: возникают при повреждении варикозных вен.

Диагностика варикоза

Диагноз ставится на основании осмотра и дополнительных исследований, таких как:

УЗИ сосудов : оценка состояния вен, клапанов и кровотока.

: оценка состояния вен, клапанов и кровотока. Флебография : рентгенологическое исследование вен.

: рентгенологическое исследование вен. Лабораторные анализы: проверка свёртываемости крови и исключение сопутствующих заболеваний.

Методы лечения варикоза

Неинвазивные методы

Компрессионная терапия : использование специальных чулок для улучшения кровообращения.

: использование специальных чулок для улучшения кровообращения. Медикаменты : флеботропные препараты, уменьшающие воспаление и улучшающие тонус вен.

: флеботропные препараты, уменьшающие воспаление и улучшающие тонус вен. Образ жизни: умеренные физические нагрузки, контроль веса, отказ от курения и алкоголя.

Инвазивные методы

Склеротерапия : введение в вену раствора, который "склеивает" её стенки.

Лазерная или радиочастотная облитерация: запаивание вены при помощи тепловой энергии.

: введение в вену раствора, который "склеивает" её стенки. Лазерная или радиочастотная облитерация: запаивание вены при помощи тепловой энергии. Флебэктомия: хирургическое удаление варикозно изменённых вен.

Профилактика варикозной болезни

Чтобы избежать варикоза, важно соблюдать простые правила:

Регулярно двигаться : прогулки, плавание, гимнастика для ног.

: прогулки, плавание, гимнастика для ног. Контролировать вес и питаться правильно.

и питаться правильно. Носить удобную обувь с низким каблуком.

с низким каблуком. Избегать долгого стояния или сидения без движения.

или сидения без движения. Использовать прохладный душ для поддержания тонуса сосудов.

Уточнения

Варико́зное расширение вен варико́з - часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование "узлов" — аневризмоподобных локальных расширений.

