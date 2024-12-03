Диагноз: авитаминоз. Какие витамины нужно срочно принимать
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03.12.2024 14:07
Часто люди используют термин «авитаминоз», описывая ухудшение самочувствия, особенно в период смены сезонов.
Фото: freepik
Витамин Б
Однако в медицине авитаминоз означает полное отсутствие определенного витамина в организме. Такое состояние встречается крайне редко.
Чаще врачи сталкиваются с гиповитаминозом — дефицитом витаминов из-за недостаточного их поступления с пищей. Эти состояния имеют схожие причины, но разнятся в проявлениях.
Причины авитаминоза
Среди основных причин полного отсутствия витаминов в организме выделяют:
Генетические мутации, влияющие на усвоение витаминов.
Неправильное питание или строгие диеты.
Стресс, который истощает запасы организма.
Курение и злоупотребление алкоголем.
Нарушения работы печени и желудочно-кишечного тракта.
Кишечные паразиты и употребление сахара в больших количествах.
Беременность и изнуряющие физические нагрузки.
Особое внимание стоит уделить людям, практикующим вегетарианство или веганство. Неполная замена полезных веществ животного происхождения может привести к серьезным дефицитам.
Симптомы авитаминоза
Симптомы зависят от того, какого витамина не хватает. Примеры:
Недостаток витамина A: проблемы со зрением, повышенная заболеваемость дыхательных путей.
Дефицит витамина B1: слабость, тахикардия, головные боли, запоры.
Недостаток витамина B6: невротические расстройства, сухость кожи, анемия.
Дефицит витамина C: кровоточивость десен, слабость мышц.
Недостаток витамина D: деформация костей, бессонница, утомляемость.
Дефицит витамина E: ухудшение зрения, ломкость ногтей и волос, мышечная дистрофия.
Недостаток витамина K: нарушение свертываемости крови, носовые кровотечения. Диагностика
Диагностировать авитаминоз помогает анализ крови. Дополнительно могут назначаться рентгенография, гастроскопия, КТ или МРТ в тяжелых случаях. Важно не скрывать от врача особенности своего питания и образа жизни — это ускорит постановку диагноза.
Лечение авитаминоза
Лечение начинается с составления плана питания. Также используются препараты, содержащие нужные витамины:
Витамин A: яйца, печень, морковь, добавки с ретинолом.
Витамин B1: семена подсолнечника, соя, тиамин в ампулах.
Витамин B6: мясо, орехи, пиридоксин в таблетках.
Витамин B12: рыба, морепродукты, комплексы с цианокобаламином.
Витамин C: цитрусовые, зелень, порошок аскорбиновой кислоты.
Витамин D: рыбий жир, солнечные ванны, препараты с холекальциферолом.
Витамин E: орехи, масла, токоферол в капсулах.
Витамин K: зелень, капуста, викасол в таблетках. Профилактика авитаминоза
Для предотвращения дефицита витаминов важно:
Употреблять разнообразные продукты: овощи, фрукты, зелень, рыбу, орехи.
Следить за рационом, избегая избытка сахара и алкоголя.
При необходимости принимать витаминные комплексы.
Сбалансированное питание — залог здоровья и профилактика серьезных заболеваний.
Уточнения
(лат. Авитамино́з avitaminosis) — заболевание, являющееся следствием длительного неполноценного питания, в котором отсутствуют какие-либо витамины.
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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру