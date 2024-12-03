Диагноз: авитаминоз. Какие витамины нужно срочно принимать

3:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Часто люди используют термин «авитаминоз», описывая ухудшение самочувствия, особенно в период смены сезонов.

Фото: freepik Витамин Б

Однако в медицине авитаминоз означает полное отсутствие определенного витамина в организме. Такое состояние встречается крайне редко.

Чаще врачи сталкиваются с гиповитаминозом — дефицитом витаминов из-за недостаточного их поступления с пищей. Эти состояния имеют схожие причины, но разнятся в проявлениях.

Причины авитаминоза

Среди основных причин полного отсутствия витаминов в организме выделяют:

Генетические мутации, влияющие на усвоение витаминов.

Неправильное питание или строгие диеты.

Стресс, который истощает запасы организма.

Курение и злоупотребление алкоголем.

Нарушения работы печени и желудочно-кишечного тракта.

Кишечные паразиты и употребление сахара в больших количествах.

Беременность и изнуряющие физические нагрузки.

Особое внимание стоит уделить людям, практикующим вегетарианство или веганство. Неполная замена полезных веществ животного происхождения может привести к серьезным дефицитам.

Симптомы авитаминоза

Симптомы зависят от того, какого витамина не хватает. Примеры:

Недостаток витамина A : проблемы со зрением, повышенная заболеваемость дыхательных путей.

: проблемы со зрением, повышенная заболеваемость дыхательных путей. Дефицит витамина B1 : слабость, тахикардия, головные боли, запоры.

: слабость, тахикардия, головные боли, запоры. Недостаток витамина B6 : невротические расстройства, сухость кожи, анемия.

: невротические расстройства, сухость кожи, анемия. Дефицит витамина C : кровоточивость десен, слабость мышц.

: кровоточивость десен, слабость мышц. Недостаток витамина D : деформация костей, бессонница, утомляемость.

: деформация костей, бессонница, утомляемость. Дефицит витамина E : ухудшение зрения, ломкость ногтей и волос, мышечная дистрофия.

: ухудшение зрения, ломкость ногтей и волос, мышечная дистрофия. Недостаток витамина K: нарушение свертываемости крови, носовые кровотечения.

Диагностика

Диагностировать авитаминоз помогает анализ крови. Дополнительно могут назначаться рентгенография, гастроскопия, КТ или МРТ в тяжелых случаях. Важно не скрывать от врача особенности своего питания и образа жизни — это ускорит постановку диагноза.

Лечение авитаминоза

Лечение начинается с составления плана питания. Также используются препараты, содержащие нужные витамины:

Витамин A : яйца, печень, морковь, добавки с ретинолом.

: яйца, печень, морковь, добавки с ретинолом. Витамин B1 : семена подсолнечника, соя, тиамин в ампулах.

: семена подсолнечника, соя, тиамин в ампулах. Витамин B6 : мясо, орехи, пиридоксин в таблетках.

: мясо, орехи, пиридоксин в таблетках. Витамин B12 : рыба, морепродукты, комплексы с цианокобаламином.

: рыба, морепродукты, комплексы с цианокобаламином. Витамин C : цитрусовые, зелень, порошок аскорбиновой кислоты.

: цитрусовые, зелень, порошок аскорбиновой кислоты. Витамин D : рыбий жир, солнечные ванны, препараты с холекальциферолом.

: рыбий жир, солнечные ванны, препараты с холекальциферолом. Витамин E : орехи, масла, токоферол в капсулах.

: орехи, масла, токоферол в капсулах. Витамин K: зелень, капуста, викасол в таблетках.

Профилактика авитаминоза

Для предотвращения дефицита витаминов важно:

Употреблять разнообразные продукты: овощи, фрукты, зелень, рыбу, орехи.

Следить за рационом, избегая избытка сахара и алкоголя.

При необходимости принимать витаминные комплексы.

Сбалансированное питание — залог здоровья и профилактика серьезных заболеваний.

Уточнения

Авитамино́з (лат. avitaminosis) — заболевание, являющееся следствием длительного неполноценного питания, в котором отсутствуют какие-либо витамины.

