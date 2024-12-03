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Диагноз: авитаминоз. Какие витамины нужно срочно принимать

3:40
Здоровье

Часто люди используют термин «авитаминоз», описывая ухудшение самочувствия, особенно в период смены сезонов.

Витамин Б
Фото: freepik
Витамин Б

Однако в медицине авитаминоз означает полное отсутствие определенного витамина в организме. Такое состояние встречается крайне редко.

Чаще врачи сталкиваются с гиповитаминозом — дефицитом витаминов из-за недостаточного их поступления с пищей. Эти состояния имеют схожие причины, но разнятся в проявлениях.

Причины авитаминоза

Среди основных причин полного отсутствия витаминов в организме выделяют:

  • Генетические мутации, влияющие на усвоение витаминов.
  • Неправильное питание или строгие диеты.
  • Стресс, который истощает запасы организма.
  • Курение и злоупотребление алкоголем.
  • Нарушения работы печени и желудочно-кишечного тракта.
  • Кишечные паразиты и употребление сахара в больших количествах.
  • Беременность и изнуряющие физические нагрузки.

Особое внимание стоит уделить людям, практикующим вегетарианство или веганство. Неполная замена полезных веществ животного происхождения может привести к серьезным дефицитам.

Симптомы авитаминоза

Симптомы зависят от того, какого витамина не хватает. Примеры:

  • Недостаток витамина A: проблемы со зрением, повышенная заболеваемость дыхательных путей.
  • Дефицит витамина B1: слабость, тахикардия, головные боли, запоры.
  • Недостаток витамина B6: невротические расстройства, сухость кожи, анемия.
  • Дефицит витамина C: кровоточивость десен, слабость мышц.
  • Недостаток витамина D: деформация костей, бессонница, утомляемость.
  • Дефицит витамина E: ухудшение зрения, ломкость ногтей и волос, мышечная дистрофия.
  • Недостаток витамина K: нарушение свертываемости крови, носовые кровотечения.

Диагностика

Диагностировать авитаминоз помогает анализ крови. Дополнительно могут назначаться рентгенография, гастроскопия, КТ или МРТ в тяжелых случаях. Важно не скрывать от врача особенности своего питания и образа жизни — это ускорит постановку диагноза.

Лечение авитаминоза

Лечение начинается с составления плана питания. Также используются препараты, содержащие нужные витамины:

  • Витамин A: яйца, печень, морковь, добавки с ретинолом.
  • Витамин B1: семена подсолнечника, соя, тиамин в ампулах.
  • Витамин B6: мясо, орехи, пиридоксин в таблетках.
  • Витамин B12: рыба, морепродукты, комплексы с цианокобаламином.
  • Витамин C: цитрусовые, зелень, порошок аскорбиновой кислоты.
  • Витамин D: рыбий жир, солнечные ванны, препараты с холекальциферолом.
  • Витамин E: орехи, масла, токоферол в капсулах.
  • Витамин K: зелень, капуста, викасол в таблетках.

Профилактика авитаминоза

  • Для предотвращения дефицита витаминов важно:
  • Употреблять разнообразные продукты: овощи, фрукты, зелень, рыбу, орехи.
  • Следить за рационом, избегая избытка сахара и алкоголя.
  • При необходимости принимать витаминные комплексы.

Сбалансированное питание — залог здоровья и профилактика серьезных заболеваний.

Уточнения

Авитамино́з (лат. avitaminosis) — заболевание, являющееся следствием длительного неполноценного питания, в котором отсутствуют какие-либо витамины.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Чижикова Марина
Гастроэнтеролог, гепатолог, иммунолог
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