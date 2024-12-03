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Как спасти желудок: эффективное лечение язвенной болезни

3:06
Здоровье

Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки — это хроническое заболевание, проявляющееся образованием дефектов (язв) в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки.

Боль в животе
Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в животе

Болезнь носит рецидивирующий характер с периодами обострения (чаще весной и осенью) и ремиссии. На месте заживших язв образуются рубцы.

Распространенность и основные группы риска

Заболевание затрагивает 4-6% взрослого населения. При детальном обследовании этот показатель возрастает до 20-25%.

Наибольшая заболеваемость наблюдается у мужчин в возрасте 35-50 лет, которые болеют в 3-4 раза чаще женщин.

Причины возникновения язвы

Основные факторы, провоцирующие развитие язвенной болезни:

  • Инфекция Helicobacter pylori: основной возбудитель заболевания.
  • Неправильное питание: нерегулярные приёмы пищи, употребление вредных продуктов.
  • Вредные привычки: алкоголь и табакокурение.
  • Медикаменты: длительный приём нестероидных противовоспалительных препаратов и глюкокортикостероидов.
  • Стрессы и эмоциональное перенапряжение.
  • Генетическая предрасположенность.
  • Метаболические нарушения и гипоавитаминоз.

Симптомы язвенной болезни

Болезнь проявляется рядом характерных признаков:

  • Ноющие или схваткообразные боли в эпигастральной области, чаще натощак или после еды.
  • Постоянная изжога, особенно ночью.
  • Тошнота и кислые отрыжки.
  • Тяжесть после еды и снижение аппетита.
  • Признаки осложнений: рвота "кофейной гущей" или темный стул (мелена).

При перфорации язвы возникает резкая "кинжальная" боль, сопровождающаяся тошнотой, рвотой и напряжением мышц живота.

Диагностика

Для постановки диагноза проводятся следующие исследования:

  • Анализы крови, мочи и кала (включая тест на скрытую кровь).
  • Биохимия крови и ЭКГ.
  • Рентгенография органов брюшной полости.
  • УЗИ и рН-метрия желудка.
  • Эндоскопия (ЭГДС).
  • Тесты на Helicobacter pylori.

Методы лечения

Лечение включает немедикаментозные и медикаментозные подходы:

Немедикаментозные методы:

  • Отказ от алкоголя и курения.
  • Нормализация массы тела.
  • Регулярное питание небольшими порциями.

Медикаментозное лечение:

  • Прокинетики — ускоряют движение пищи и повышают тонус сфинктера.
  • Антисекреторные препараты — подавляют выработку соляной кислоты (ингибиторы протонной помпы).
  • Антациды — нейтрализуют кислоту.
  • Антибиотики — при обнаружении Helicobacter pylori.

Хирургическое лечение проводится при осложнениях, частых обострениях или значительных деформациях желудка и двенадцатиперстной кишки.

Уточнения

Язва желудка (лат. Ulcus gastrica) — язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) — локальный дефект слизистой оболочки желудка (иногда с захватом подслизистого слоя), образующийся под действием соляной кислоты, пепсина и желчи и вызывающий на этом участке трофические нарушения.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Семёнова (Фролова) Юлия
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