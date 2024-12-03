Как спасти желудок: эффективное лечение язвенной болезни

3:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки — это хроническое заболевание, проявляющееся образованием дефектов (язв) в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки.

Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в животе

Болезнь носит рецидивирующий характер с периодами обострения (чаще весной и осенью) и ремиссии. На месте заживших язв образуются рубцы.

Распространенность и основные группы риска

Заболевание затрагивает 4-6% взрослого населения. При детальном обследовании этот показатель возрастает до 20-25%.

Наибольшая заболеваемость наблюдается у мужчин в возрасте 35-50 лет, которые болеют в 3-4 раза чаще женщин.

Причины возникновения язвы

Основные факторы, провоцирующие развитие язвенной болезни:

Инфекция Helicobacter pylori : основной возбудитель заболевания.

: основной возбудитель заболевания. Неправильное питание : нерегулярные приёмы пищи, употребление вредных продуктов.

: нерегулярные приёмы пищи, употребление вредных продуктов. Вредные привычки : алкоголь и табакокурение.

: алкоголь и табакокурение. Медикаменты : длительный приём нестероидных противовоспалительных препаратов и глюкокортикостероидов.

: длительный приём нестероидных противовоспалительных препаратов и глюкокортикостероидов. Стрессы и эмоциональное перенапряжение.

и эмоциональное перенапряжение. Генетическая предрасположенность .

. Метаболические нарушения и гипоавитаминоз.

Симптомы язвенной болезни

Болезнь проявляется рядом характерных признаков:

Ноющие или схваткообразные боли в эпигастральной области, чаще натощак или после еды.

Постоянная изжога, особенно ночью.

Тошнота и кислые отрыжки.

Тяжесть после еды и снижение аппетита.

Признаки осложнений: рвота "кофейной гущей" или темный стул (мелена).

При перфорации язвы возникает резкая "кинжальная" боль, сопровождающаяся тошнотой, рвотой и напряжением мышц живота.

Диагностика

Для постановки диагноза проводятся следующие исследования:

Анализы крови, мочи и кала (включая тест на скрытую кровь).

Биохимия крови и ЭКГ.

Рентгенография органов брюшной полости.

УЗИ и рН-метрия желудка.

Эндоскопия (ЭГДС).

Тесты на Helicobacter pylori.

Методы лечения

Лечение включает немедикаментозные и медикаментозные подходы:

Немедикаментозные методы:

Отказ от алкоголя и курения.

Нормализация массы тела.

Регулярное питание небольшими порциями.

Медикаментозное лечение:

Прокинетики — ускоряют движение пищи и повышают тонус сфинктера.

Антисекреторные препараты — подавляют выработку соляной кислоты (ингибиторы протонной помпы).

Антациды — нейтрализуют кислоту.

Антибиотики — при обнаружении Helicobacter pylori.

Хирургическое лечение проводится при осложнениях, частых обострениях или значительных деформациях желудка и двенадцатиперстной кишки.

Уточнения

Язва желудка (лат. Ulcus gastrica) — язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) — локальный дефект слизистой оболочки желудка (иногда с захватом подслизистого слоя), образующийся под действием соляной кислоты, пепсина и желчи и вызывающий на этом участке трофические нарушения.

