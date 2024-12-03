Как спасти желудок: эффективное лечение язвенной болезни
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03.12.2024 13:06
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки — это хроническое заболевание, проявляющееся образованием дефектов (язв) в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки.
Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в животе
Болезнь носит рецидивирующий характер с периодами обострения (чаще весной и осенью) и ремиссии. На месте заживших язв образуются рубцы.
Распространенность и основные группы риска
Заболевание затрагивает 4-6% взрослого населения. При детальном обследовании этот показатель возрастает до 20-25%.
Наибольшая заболеваемость наблюдается у мужчин в возрасте 35-50 лет, которые болеют в 3-4 раза чаще женщин.
Причины возникновения язвы
Основные факторы, провоцирующие развитие язвенной болезни:
Инфекция Helicobacter pylori: основной возбудитель заболевания.
Неправильное питание: нерегулярные приёмы пищи, употребление вредных продуктов.
Вредные привычки: алкоголь и табакокурение.
Медикаменты: длительный приём нестероидных противовоспалительных препаратов и глюкокортикостероидов.
Стрессы и эмоциональное перенапряжение.
Генетическая предрасположенность.
Метаболические нарушения и гипоавитаминоз. Симптомы язвенной болезни
Болезнь проявляется рядом характерных признаков:
Ноющие или схваткообразные боли в эпигастральной области, чаще натощак или после еды.
Постоянная изжога, особенно ночью.
Тошнота и кислые отрыжки.
Тяжесть после еды и снижение аппетита.
Признаки осложнений: рвота "кофейной гущей" или темный стул (мелена).
При перфорации язвы возникает резкая "кинжальная" боль, сопровождающаяся тошнотой, рвотой и напряжением мышц живота.
Диагностика
Для постановки диагноза проводятся следующие исследования:
Анализы крови, мочи и кала (включая тест на скрытую кровь).
Биохимия крови и ЭКГ.
Рентгенография органов брюшной полости.
УЗИ и рН-метрия желудка.
Эндоскопия (ЭГДС).
Тесты на Helicobacter pylori.
Методы лечения
Лечение включает немедикаментозные и медикаментозные подходы:
Немедикаментозные методы:
Отказ от алкоголя и курения.
Нормализация массы тела.
Регулярное питание небольшими порциями.
Медикаментозное лечение:
Прокинетики — ускоряют движение пищи и повышают тонус сфинктера.
Антисекреторные препараты — подавляют выработку соляной кислоты (ингибиторы протонной помпы).
Антациды — нейтрализуют кислоту.
Антибиотики — при обнаружении Helicobacter pylori.
Хирургическое лечение проводится при осложнениях, частых обострениях или значительных деформациях желудка и двенадцатиперстной кишки.
Уточнения
(лат. Язва желудка Ulcus gastrica) — язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) — локальный дефект слизистой оболочки желудка (иногда с захватом подслизистого слоя), образующийся под действием соляной кислоты, пепсина и желчи и вызывающий на этом участке трофические нарушения.
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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру