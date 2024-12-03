Как заснуть, если не спится? Простые советы для страдающих бессонницей

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сон занимает около одной трети жизни человека и является необходимым для его здоровья. Однако иногда, оказавшись в постели, уснуть оказывается непросто. Причин этому может быть множество. Вот некоторые из них:

Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik Девушка перед сном

Стресс и тревожные мысли;

Нарушение режима сна, в частности из-за рабочего графика;

Неподходящие условия для сна;

Употребление алкоголя и кофе перед сном;

Мешающий партнер;

Активные занятия вечером;

Переедание перед сном;

Адаптация после отпуска или переезда;

Различные болезни и принимаемые лекарства.

Что же предпринять, чтобы спать крепким сном, а не мучиться, безнадежно разглядывая потолок? Во-первых, важно иметь комфортную кровать и затемненное помещение, где температура воздуха колеблется между 16 и 23 градусами. Перед тем как погрузиться в сон, стоит хорошенько проветрить комнату. Это может значительно облегчить процесс засыпания. Об этом сообщает B-port.

Если у вас трудности со сном из-за голодного желудка, попробуйте перекусить яблоком или чем-то легким. Важно избегать обильной пищи перед сном, а также ограничить употребление кофе, крепкого чая, энергетиков и алкоголя. В моменты стресса и тревоги могут помочь аффирмации, медитации и релаксационные практики, способствующие спокойному засыпанию.

Если после применения этих рекомендаций ваш сон улучшился, не стоит переживать – проблема была временной. Однако если комфортный режим сна не удается наладить в течение длительного времени, стоит обратиться к врачу.

Уточнения

Психоге́нное перееда́ние — расстройство приёма пищи, представляющее собой чрезмерное употребление еды, приводящее к появлению лишнего веса, и являющееся реакцией на дистресс.

