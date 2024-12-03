Как заснуть, если не спится? Простые советы для страдающих бессонницей

Сон занимает около одной трети жизни человека и является необходимым для его здоровья. Однако иногда, оказавшись в постели, уснуть оказывается непросто. Причин этому может быть множество. Вот некоторые из них:
Что же предпринять, чтобы спать крепким сном, а не мучиться, безнадежно разглядывая потолок? Во-первых, важно иметь комфортную кровать и затемненное помещение, где температура воздуха колеблется между 16 и 23 градусами. Перед тем как погрузиться в сон, стоит хорошенько проветрить комнату. Это может значительно облегчить процесс засыпания. Об этом сообщает B-port.
Если у вас трудности со сном из-за голодного желудка, попробуйте перекусить яблоком или чем-то легким. Важно избегать обильной пищи перед сном, а также ограничить употребление кофе, крепкого чая, энергетиков и алкоголя. В моменты стресса и тревоги могут помочь аффирмации, медитации и релаксационные практики, способствующие спокойному засыпанию.
Если после применения этих рекомендаций ваш сон улучшился, не стоит переживать – проблема была временной. Однако если комфортный режим сна не удается наладить в течение длительного времени, стоит обратиться к врачу.
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