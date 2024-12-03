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Пять причин включить пастернак в свой повседневный рацион

1:12
Здоровье

Популярный корнеплод пастернак, часто используемый как гарнир, обладает уникальными свойствами, которые могут значительно улучшить здоровье.

Пастернак
Фото: commons.wikimedia.org by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пастернак

Эксперты BBC Good Food отмечают, что этот овощ содержит полезные вещества, способствующие улучшению микробиома кишечника и укреплению иммунной системы. Кроме того, пастернак богат витаминами, антиоксидантами и обладает защитными свойствами.

Вот пять ключевых преимуществ пастернака:

  1. Укрепление микробиома кишечника благодаря растворимой и нерастворимой клетчатке.
  2. Противовоспалительный эффект за счёт антиоксидантов, что также помогает регулировать кровяное давление.
  3. Укрепление иммунитета благодаря высокому содержанию витамина C, который помогает бороться с инфекциями.
  4. Повышение уровня серотонина, что улучшает настроение и общее состояние организма.
  5. Защита от грибковых инфекций благодаря фалькаринолу, который также может снижать риск развития опухолей.

Эти свойства делают пастернак не просто частью праздничного стола, но и ценным продуктом для повседневного рациона.

Уточнения

Пастерна́к (лат  Pastináca) — род двулетних и многолетних трав семейства Зонтичные, овощная культура..

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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