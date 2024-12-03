Пять причин включить пастернак в свой повседневный рацион

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Популярный корнеплод пастернак, часто используемый как гарнир, обладает уникальными свойствами, которые могут значительно улучшить здоровье.

Фото: commons.wikimedia.org by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пастернак

Эксперты BBC Good Food отмечают, что этот овощ содержит полезные вещества, способствующие улучшению микробиома кишечника и укреплению иммунной системы. Кроме того, пастернак богат витаминами, антиоксидантами и обладает защитными свойствами.

Вот пять ключевых преимуществ пастернака:

Укрепление микробиома кишечника благодаря растворимой и нерастворимой клетчатке. Противовоспалительный эффект за счёт антиоксидантов, что также помогает регулировать кровяное давление. Укрепление иммунитета благодаря высокому содержанию витамина C, который помогает бороться с инфекциями. Повышение уровня серотонина, что улучшает настроение и общее состояние организма. Защита от грибковых инфекций благодаря фалькаринолу, который также может снижать риск развития опухолей.

Эти свойства делают пастернак не просто частью праздничного стола, но и ценным продуктом для повседневного рациона.

Уточнения

Пастерна́к (лат Pastináca) — род двулетних и многолетних трав семейства Зонтичные, овощная культура..



Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

