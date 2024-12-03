Пять причин включить пастернак в свой повседневный рацион

Популярный корнеплод пастернак, часто используемый как гарнир, обладает уникальными свойствами, которые могут значительно улучшить здоровье.
Эксперты BBC Good Food отмечают, что этот овощ содержит полезные вещества, способствующие улучшению микробиома кишечника и укреплению иммунной системы. Кроме того, пастернак богат витаминами, антиоксидантами и обладает защитными свойствами.
Вот пять ключевых преимуществ пастернака:
Эти свойства делают пастернак не просто частью праздничного стола, но и ценным продуктом для повседневного рациона.
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