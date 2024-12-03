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Новый подход в медицине: как гипербарическая камера спасёт жизни

2:35
Здоровье

В больнице Белого дома в Реймсе гипербарическая камера стала ключевым инструментом для лечения пациентов с различными состояниями, включая отравление угарным газом, декомпрессионные аварии и хронические раны, такие как диабетическая стопа.

Студент проводит наблюдение через микроскоп
Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Студент проводит наблюдение через микроскоп

Опасность угарного газа в холодное время года

С наступлением холодов отопление в домах Шампань-Арденны снова заработало, но с этим возрастает и риск отравления угарным газом. Этот бесцветный и без запаха газ ежегодно становится причиной гибели 3000-4000 человек во Франции, из которых около ста случаев заканчиваются летальным исходом.

Как работает гипербарическая камера?

Гипербарическая камера, которая действует в больнице с 2000-х годов, представляет собой закрытую капсулу, где пациент получает чистый кислород под повышенным давлением. Как объясняет врач-реаниматолог больницы Реймса Морган Каплан, "повышенное давление увеличивает концентрацию кислорода в крови и тканях, что оказывает мощный терапевтический эффект".

Процедура обычно длится два часа и состоит из трёх этапов:

  • Увеличение давления (15 минут),
  • Основная фаза вдыхания кислорода (90 минут),
  • Декомпрессия (15 минут).

Такой метод помогает не только при отравлениях угарным газом, но и при декомпрессионной болезни у дайверов и заживлении хронических ран.

Новая организация и модернизация

В течение последнего года служба гипербарической терапии была модернизирована. Камеру перенесли в отделение интенсивной терапии, что позволяет лечить даже пациентов с органной недостаточностью. Служба теперь работает круглосуточно, принимая пациентов из разных городов региона и восточных районов Парижа.

Кроме того, была организована система экстренной помощи, чтобы обеспечить оперативный доступ к лечению. Медицинские команды готовы принимать пострадавших, в том числе водолазов и членов дайвинг-клубов, которые вскоре начнут обучаться работе с гипербарическими системами.

Роль технологии в спасении жизней

Гипербарическая терапия — это впечатляющая технология, которая не только спасает жизни, но и помогает пациентам быстрее восстанавливаться. Современные методы и профессионализм медперсонала позволяют больнице Реймса оставаться на передовой линии в борьбе за здоровье пациентов.

Уточнения

Гипербарическая оксигенация (ГБО) — метод насыщения пациента кислородом (оксигенотерапия) под высоким давлением в лечебных целях, проводится в гипербарических барокамерах.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Терехов Дмитрий
Занимается проведением анестезиологических пособий при операциях в нейрохирургии, травматологии и ортопедии, общей хирургии, гинекологии
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