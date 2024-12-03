Уберите это с тарелки: что мешает сердцу оставаться здоровым

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Холестерин — проблема, с которой сталкивается большинство людей старше 40 лет. Доктор Светлана Станишич делится рекомендациями о том, какие продукты следует ограничить, а какие можно употреблять без опасений, чтобы сохранить здоровье сердца и сосудов.

Фото: scientificanimations.com by http://www.scientificanimations.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кровеносный сосуд

Основные стратегии снижения уровня холестерина

Доктор Станишич отмечает, что вместо полного отказа от определённых продуктов важно следовать простым, но эффективным стратегиям питания:

1. Увеличьте потребление растительной клетчатки

Завтрак из овсяных хлопьев — отличное начало дня. Однако вместо готовых каш лучше выбирать натуральные хлопья, которые можно варить на молоке. Они содержат бета-глюкан, который препятствует усвоению холестерина организмом.

2. Включите в рацион орехи и семена

Миндаль, грецкие орехи и другие орехи богаты фитостеролами — растительными веществами, которые конкурируют с холестерином в кишечнике, снижая его всасывание.

3. Исключите маргарин и гидрогенизированные масла

Маргарин, часто используемый в вафлях и кремах для тортов, повышает уровень холестерина в шесть раз сильнее, чем натуральные масла. Лучше выбирать домашнюю выпечку, приготовленную на масле.

4. Используйте чеснок

Чеснок — природный борец с холестерином. Доктор рекомендует добавлять его в блюда или принимать чесночные добавки. Однако важно помнить: если добавка не вызывает запаха изо рта, она неэффективна.

Предупреждение: не переусердствуйте с добавками

Доктор Станишич предостерегает: фитостериновые добавки могут быть вредны в избытке, поэтому их стоит принимать только в разумных количествах.

Соблюдение этих четырёх простых правил поможет держать уровень холестерина в норме и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

