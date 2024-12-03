Забудьте про стоматолога: удаляем зубной камень дома

Здоровье полости рта — ключ к красивой улыбке и профилактике множества проблем, включая кариес и заболевания десен. Одной из самых распространённых трудностей становится образование зубного камня, с которым многие сталкиваются и решают вопрос с помощью дорогих стоматологических процедур.
Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина чистит зубы
Но существует простой домашний метод, позволяющий справиться с зубным камнем с минимальными затратами — с использованием соды и соли.
Почему важно удалять зубной камень?
Зубной камень — это затвердевший налёт, который при отсутствии своевременного удаления может спровоцировать:
Воспаление десен: кровоточивость, покраснение и даже пародонтит.