Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему каштан — идеальное дерево для дома: советы по уходу и посадке
Как снег способствует выживанию и росту растений зимой
Горячие источники могли стать колыбелью жизни на Земле
Уберите это с тарелки: что мешает сердцу оставаться здоровым
Как кошки используют свою гибкость и слух для бесшумного передвижения
США ограничат в Китай поставки микросхем с высокой пропускной способностью
Mitsubishi Space Star вернулся на европейский рынок
В то время как в Париже и Лондоне недвижимость дешевеет, Мадрид и Лиссабон процветают
Журова посоветовала родителям Загитовой вразумить фигуристку, чтобы она не нарушала ПДД

Забудьте про стоматолога: удаляем зубной камень дома

2:22
Здоровье

Здоровье полости рта — ключ к красивой улыбке и профилактике множества проблем, включая кариес и заболевания десен. Одной из самых распространённых трудностей становится образование зубного камня, с которым многие сталкиваются и решают вопрос с помощью дорогих стоматологических процедур.

Мужчина чистит зубы
Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина чистит зубы

Но существует простой домашний метод, позволяющий справиться с зубным камнем с минимальными затратами — с использованием соды и соли.

Почему важно удалять зубной камень?

Зубной камень — это затвердевший налёт, который при отсутствии своевременного удаления может спровоцировать:

  • Воспаление десен: кровоточивость, покраснение и даже пародонтит.
  • Неприятный запах изо рта: бактерии в зубном камне выделяют вещества, вызывающие устойчивый неприятный запах.
  • Повышенную чувствительность зубов: зубной камень ослабляет эмаль, увеличивая риск кариеса.
  • Системные заболевания: воспаления в полости рта могут быть связаны с риском диабета, болезнями сердца и суставов.

Домашний рецепт для борьбы с зубным камнем

Для удаления зубного камня вам понадобятся:

  • 1 чайная ложка пищевой соды,
  • 1 чайная ложка соли,
  • небольшое количество воды.

Инструкция по приготовлению:

  1. Смешайте соду и соль с водой до консистенции пасты.
  2. Смочите зубную щётку, нанесите смесь и аккуратно почистите зубы, уделяя внимание зонам скопления зубного камня.
  3. Тщательно прополощите рот, чтобы удалить остатки.

Важно помнить:

  • Используйте смесь не более двух раз в неделю, чтобы избежать повреждения эмали.
  • Объединяйте этот метод с привычной гигиеной: регулярной чисткой зубов, использованием зубной нити и посещением стоматолога.

Регулярная профилактика

Профилактика — лучший способ сохранить здоровье полости рта. Соблюдайте простые правила:

  • Чистите зубы минимум дважды в день.
  • Используйте ополаскиватели и зубную нить.
  • Посещайте стоматолога для профессиональной чистки не реже двух раз в год.

Домашний метод с содой и солью позволяет сэкономить на дорогостоящих процедурах и обеспечить здоровье зубов. Попробуйте и почувствуйте разницу!

Уточнения

Зубно́й ка́мень - отвердевший зубной налёт, образующийся на поверхности зубов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Михайловский Алексей
Проводит планирование лечения на основе результатов комплексной медицинской диагностики и компьютерной томографии, лечение различных зубных патологий, все виды дентальной имплантации
Обсудить
Сейчас читают
Как оживить фиалку и продлить её цветение
Садоводство, цветоводство
Как оживить фиалку и продлить её цветение Аудио 
Как избавиться от постельных клопов быстро и эффективно
Красота и стиль
Как избавиться от постельных клопов быстро и эффективно Аудио 
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Авто
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители Аудио 
Популярное
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине

NASAMS широко используется вооружёнными силами различных стран. Он зарекомендовал себя как эффективное средство противовоздушной обороны.

ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Кирилл Туриченко раскрыл, сколько денег потратил на свадьбу: ребята покупали квартиры
Тихая и опасная. В исключительной экономической зоне Филиппин замечена подлодка класса Варшавянка Дмитрий Плотников Не раздавите в лесу долгожителя и чемпиона по гиревому спорту Сергей Лебедев Грузия нанесла Западу чувствительный удар. Какие шаги дальше предпримет Тбилиси Любовь Степушова
Вкуснейшее варенье из тыквы. Попробуйте его приготовить
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Похож на Оливье, но всё же немного отличается — готовим салат Зимний
Похож на Оливье, но всё же немного отличается — готовим салат Зимний
Последние материалы
Календарь посева: лучшие зелень и овощи для зимнего выращивания
Забудьте про стоматолога: удаляем зубной камень дома
В Дании нашли 1500-летний тайник с оружием и кольчугой
Почему маленькие собаки так преданы своим хозяевам
Как избавиться от болезней и вредителей на папоротниках в домашних условиях
Маленькая пенсия — не приговор: во Франции решили помочь населению
Более ста лет Harley-Davidson покоряет сердца мотоциклистов
Ленивые голубцы в духовке — это быстрый и сытный вариант семейного ужина
Представитель Овечкина рассказал о самочувствии хоккеиста: события не торопит
Трендовые комбинации принтов для стильных и смелых решений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.