Свечи, как правило, изготавливают из парафина, который является дешёвым побочным продуктом, поступающим в основном от переработки нефти.
Есть несколько исследований о возможном влиянии свечей на здоровье человека и выводы исследований неоднозначны.
Как показали исследования, риски могут зависеть от различных факторов, таких как тип и качество воска, как часто и как долго вы жгёте свечи, состояние здоровья и многое другое.
Когда вы сжигаете свечу из парафина, в воздухе появляются летучие органические соединения — газы, которые лёгко и быстро испаряются на воздухе при комнатной температуре.
Похожие соединения выбрасывают и при использовании чистящих средств, косметики, освежителей воздуха, газовых плит. Некоторые летучие органические соединения являются вредными сами по себе, в то время как другие могут вступать в реакцию с другими газами и способствовать загрязнению, как только оказываются в воздухе.
Самые известные такие соединения — это толуол и бензол, пишет сайт Newsbomb.gr.
Парафи́н (от лат. parum «мало» + affinis «родственный») — воскоподобная смесь предельных углеводородов (алканов) преимущественно нормального строения состава от С18Н38 (октадекан) до С35Н72 (пентатриоконтан).
VOC (volatile organic compounds) — летучие органические вещества, русский эквивалент — ЛОС. Органические вещества, которые имеют достаточно высокое давление насыщенных паров при нормальных условиях, чтобы в значимых концентрациях попадать в окружающую среду (помещение, атмосферу).
Толуо́л (от исп. Tolu, толуанский бальзам) — фенилметан, метилбензол, сокращённое химическое обозначение — PhMe. Бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к аренам.
NASAMS широко используется вооружёнными силами различных стран. Он зарекомендовал себя как эффективное средство противовоздушной обороны.