Опасны ли обычные свечи для здоровья человека?

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Свечи, как правило, изготавливают из парафина, который является дешёвым побочным продуктом, поступающим в основном от переработки нефти.

Фото: commons.wikimedia.org by Liesel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свечи к Рождественскому посту

Есть несколько исследований о возможном влиянии свечей на здоровье человека и выводы исследований неоднозначны.

Как показали исследования, риски могут зависеть от различных факторов, таких как тип и качество воска, как часто и как долго вы жгёте свечи, состояние здоровья и многое другое.

Когда вы сжигаете свечу из парафина, в воздухе появляются летучие органические соединения — газы, которые лёгко и быстро испаряются на воздухе при комнатной температуре.

Похожие соединения выбрасывают и при использовании чистящих средств, косметики, освежителей воздуха, газовых плит. Некоторые летучие органические соединения являются вредными сами по себе, в то время как другие могут вступать в реакцию с другими газами и способствовать загрязнению, как только оказываются в воздухе.

Самые известные такие соединения — это толуол и бензол, пишет сайт Newsbomb.gr.

Уточнения

Парафи́н (от лат. parum «мало» + affinis «родственный») — воскоподобная смесь предельных углеводородов (алканов) преимущественно нормального строения состава от С 18 Н 38 (октадекан) до С 35 Н 72 (пентатриоконтан).



VOC (volatile organic compounds) — летучие органические вещества, русский эквивалент — ЛОС. Органические вещества, которые имеют достаточно высокое давление насыщенных паров при нормальных условиях, чтобы в значимых концентрациях попадать в окружающую среду (помещение, атмосферу).



Толуо́л (от исп. Tolu, толуанский бальзам) — фенилметан, метилбензол, сокращённое химическое обозначение — PhMe. Бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к аренам.



/>Бензо́л (C 6 H 6 , PhH; редко употребляемые синонимы: бензе́н, фениловый водород) (циклогекса-1,3,5-триен, [6]-аннулен) — органическое химическое соединение, бесцветная жидкость со специфическим сладковатым запахом.

